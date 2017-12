Am Freitag, 5. Januar, richtet der FC Weiden-Ost von 17.45 bis 22.30 Uhr die 6. Auflage seines traditionellen Alois-Schrödl & Hermann-Paul-Gedächtnis-Cups aus. Das Hallenturnier wird in Gedenken an Alois Schrödl und Hermann Paul durchgeführt, die beide über Jahre hinweg Außerordentliches für den FC Weiden-Ost geleistet haben.

Die Liste der Turniersieger ist im letzten Jahr mit dem ASV Neustadt um einen Verein reicher geworden. Auch die SpVgg SV Weiden II sowie die SV Grafenwöhr durften die Siegertrophäe bereits einmal in die Höhe recken. Rekordsieger bleibt die DJK Weiden mit zwei Turniererfolgen. Die Auslosung hat ergeben, dass dieses Jahr in der Gruppe A der SV Altenstadt/WN (A-Klasse) auf die drei Kreisklassenteams der TSG Weiherhammer, des ASV Neustadt/WN und des SV Parkstein trifft. In Gruppe B stehen sich der TSV Eslarn (Kreisliga), der TSV Püchersreuth (A-Klasse), der SV Altenstadt/Voh und der FC Weiden-Ost II (beide Kreisklasse) gegenüber. Um torreiche Spiele zu garantieren, wird nach alten Richtlinien gespielt. Die vier ersten Plätze werden mit einem Preisgeld prämiert. Darüber hinaus werden der besten Torhüter, der beste Torschütze und der beste Spieler des Turniers ausgezeichnet. Die Spielzeit beträgt jeweils 12 Minuten. Der Eintritt ist frei.