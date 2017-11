Spannender Hallenfußball - das war schon immer das Markenzeichen des Oberpfalz-Medien-Cups. Daran wird sich auch diesmal nichts ändern. Die Auslosung der beiden Gruppen macht schon mal Lust auf mehr.

Der Oberpfalz-Medien-Cup wirft seine Schatten voraus: Nur noch sechs Wochen, dann steigt am Freitag, 29. Dezember, ab 14 Uhr einer der Höhepunkte der Hallenfußballsaison 2017/18. Das erneut attraktive Teilnehmerfeld mit zwei Bayernligisten, vier Landesligaklubs und zwei Bezirksligisten hatten wir bereits in der vergangenen Woche vorgestellt. Nun folgte die Auslosung. Als Losfee fungierte Ilona Stadler, Marketingleiterin bei Oberpfalz-Medien.In der Gruppe A spielen demnach Gastgeber SpVgg SV Weiden, der SV Mitterteich, der 1. FC Schwarzenfeld und die SpVgg Vohenstrauß. In der Gruppe B treffen die DJK Gebenbach, der SV Raigering, der SV Etzenricht und die SpVgg Pfreimd aufeinander. "Das passt. Wir werden hochinteressante Spiele erleben", kommentierte SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann das Losergebnis. Und Sport-Ressortleiter Alfred Schwarzmeier fügte an: "Wer das Halbfinale erreichen wird, ist total offen."Unter die ersten Vier, vielleicht sogar ins Endspiel zu kommen, das will jede der acht Mannschaften. Denn es geht nicht nur um sportliche Lorbeeren, sondern auch um handfesten Einsatz. Insgesamt 3000 Euro sind als Preisgeld ausgesetzt. Und für die Zuschauer lohnt sich das Kommen nicht nur wegen des sportlichen Spektakels. Sie können an einer Tombola teilnehmen. Den Hauptgewinn, einen Motorroller, sponsert das Zweirad-Center Weiden. Im Turnierverlauf werden zudem prall gefüllte Ballnetze an jene Vereine übergeben, die bei unserem derzeit laufenden Online-Gewinnspiel ( www..onetz.de/ballnetze) gewonnen haben.Eintrittskarten für den Oberpfalz-Medien-Cup gibt es bereits im Vorverkauf unter www.nt-ticket.de oder in einer unserer Vorverkaufsstellen.