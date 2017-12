Die SpVgg SV Weiden sieht sich vor dem diesjährigen Oberpfalz-Medien-Cup am Freitag, 29. Dezember, ab 14 Uhr, mit einer ähnlichen Ausgangslage wie 2016 konfrontiert. Erneut ist die Wasserwerkelf mittendrin im Abstiegskampf der Bayernliga Nord. Anders als im vergangenen Jahr, war man sich bei der SpVgg SV dessen aber von vornherein bewusst.

Viele namhafte Akteure wie beispielsweise Ralph Egeter, Thomas Schneider oder Andreas Wendl verließen im Sommer den Verein und wurden zumeist durch junge Akteure ersetzt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Elf von Trainer Stefan Fink nach diesem Umbruch mit Tabellenplatz 13, gerade noch vor den Relegationsrängen zur Landesliga, in die Winterpause verabschiedete. "Es war immer klar, dass es gegen den Abstieg gehen wird. Leider hat uns die Konstanz gefehlt, gerade auswärts haben wir uns oft desolat präsentiert," blickt Fink auf die bisherigen 21 Spiele zurück. Hauptproblem ist die Defensive, die mit 50 Gegentreffern die meisten in der gesamten Konkurrenz hinnehmen musste.Umso mehr freut sich Fink auf den Oberpfalz-Medien-Cup, der für ihn, auch als Zuschauer, immer ein Pflichttermin im Kalender war: "Wir wollen alle einen schönen Abend verleben, ohne Druck Fußball spielen und die besondere Atmosphäre genießen. Ich freue mich vor allem auf das Wiedersehen und Plaudern mit alten Weggefährten, was der besondere Reiz bei diesem Turnier ist."Der Oberpfalz-Medien-Cup bietet also eine willkommene Abwechslung, um dem grauen Liga-Alltag zu entfliehen. Drei Mal in Folge war die SpVgg SV siegreich, zuletzt im vergangenen Jahr mit einem 5:1 im Finale gegen den SV Etzenricht. Ob es 2017 ein viertes Mal in Serie geben wird, ist sich Fink nicht sicher: "Wir wollen natürlich schon wieder ein Wort um den Titel mitreden, wissen aber auch, dass das Teilnehmerfeld sehr stark ist. Ich denke, dass neben dem SV Etzenricht und der DJK Gebenbach auch wieder ein Underdog, wie im Vorjahr die SpVgg Pfreimd, um den Finalsieg kämpfen wird."Dennoch muss zuerst die SpVgg SV als Bayernligist und siebenmaliger Turniersieger als Top-Favorit in der Gruppe A, in der sich auch der SV Mitterteich, der 1. FC Schwarzenfeld und die SpVgg Vohenstrauß befinden, geschlagen werden. Vor allem deswegen, weil sich die Schwarz-Blauen wohl mit ihrer ersten Garde auf dem Parkett der Mehrzweckhalle präsentieren werden. "Die Teilnahme der Spieler ist natürlich freiwillig, aber man merkt, dass jeder dabei sein will. Wichtig ist, dass sich bei keinem Team jemand verletzt. Vor allem technisch beschlagene Spieler wie Florian Reich oder Johannes Scherm werden auf jeden Fall mitspielen", gibt Fink einen Einblick in den Turnierkader.Auch bei der SpVgg SV Weiden weiß man, dass ein Turniererfolg, ähnlich wie 2016, der Startschuss für einen guten Beginn nach der Winterpause sein kann, die für die Schwarz-Blauen am 3. März mit dem Spiel bei der SpVgg Ansbach endet.___Liveticker zum Oberpfalz-Medien-Cup unter: