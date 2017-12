"Mehr Außenseiter geht nicht." Daniel Waldhauser, Kapitän der Hamm Baskets Weiden, stapelt vor dem Spiel seiner Mannschaft am Samstagabend um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle gegen den Tabellendritten DJK Schweinfurt tief.

Neun Spiele, sieben Siege, zuletzt ein überzeugendes 75:58 gegen den starken Aufsteiger ATS Kulmbach und dazu mit Tim Zenger (18,7 Punkte im Schnitt) und Benedikt Weber (15,8) zwei der zehn besten Werfer der Liga in den Reihen - Bilanz und Visitenkarte der Gäste aus Unterfranken weisen diesen im Spiel gegen die Hamm Baskets eindeutig die Favoritenrolle zu."Das passt schon", meint Trainer Roman Lang, der dennoch gerne die Punkte in der Mehrzweckhalle behalten möchte. "Wenn wir 40 Minuten Vollgas geben, können wir auch gegen Schweinfurt gewinnen", ist sich der Abteilungsleiter der Weidener Basketballer sicher. Hoffnung macht dabei der starke Auftritt im Kellerduell in Würzburg vergangene Woche, bei dem neben den Routiniers Jan Selinger, Radek Jezek und Daniel Waldhauser auch die jungen Spieler wie Christopher Fritsch, Enrico Groz und Walter Geiger punkten konnten."Es freut mich, wenn alle offensiv beitragen können", meint Lang, der aber vor allem die starke Defensivleistung am Ende der Partie hervorhebt. "Da haben alle gut gearbeitet. Daran gilt es anzuknüpfen." Der Schlüssel für einen Erfolg dürfte darin liegen, die Kreise von Gästespielmacher Weber zu begrenzen. "Weber ist der Dreh- und Angelpunkt Schweinfurts", weiß Lang um die Stärke des Pointguards der Gäste. Mit Jan Seume und Tom Ludwig treffen allerdings zwei weitere Schweinfurter bislang zweistellig pro Partie, so dass "wir unser Augenmerk nicht nur auf einen richten dürfen".Lang baut dabei im Wesentlichen auf den zuletzt gut funktionierenden Mannschaftsstamm und hofft, dass "wir mit der Unterstützung unserer Fans vielleicht eine Überraschung schaffen können".