Die Hamm Baskets Weiden setzen ihre Erfolgsserie in der Bayernliga Nord fort. Mit einem souveränen 76:67-Erfolg beim BBC Eckersdorf nimmt die Mannschaft von Trainer Roman Lang nicht nur Revanche für die deftige Hinspielniederlage, sondern festigt Rang fünf.

Richtige Schlüsse gezogen

Gastgeber mit Problemen

"Wir haben über 40 Minuten eine geschlossene und gute Mannschaftsleistung gezeigt", sagte Hamm-Baskets-Trainer Roman Lang nach der Begegnung gegen die heimstarken Oberfranken. Im Hinspiel hatten sie noch mit 80:49 die Oberhand behalten, diesmal drehten deie Weidener den Spieß um und entführten mit einem 76:67-Sieg die Punkte.Die Baskets hatten aus der empfindlichen Heimschlappe offenbar die richtigen Schlüsse gezogen und setzten sich nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (19:20) bereits im zweiten Spielabschnitt entscheidend ab."Wir wussten, dass uns Eckersdorf mit der guten Zonen-Verteidigung im Hinspiel das Leben extrem schwer gemacht hat und waren diesmal darauf vorbereitet", verriet Lang seinen Plan: Aggressiv zum Korb ziehen und dann offene Würfe aus der Distanz erhalten, so sollten seine Spieler agieren. Die Weiden setzte das Vorhaben perfekt um. Vor allem Patrik Bortel hatte einen sehr guten Tag erwischt und traf fünf Mal jenseits der Dreipunktlinie und war am Ende mit 24 Zählern Topscorer seiner Mannschaft. So setzten sich die HAMM Baskets zur Halbzeit auf 44:29 ab und hielten diesen Vorsprung nahezu die gesamte restliche Spielzeit.Eckersdorf seinerseits fand nicht richtig ins Spiel, auch weil Lang seiner Mannschaft ebenfalls Zonenverteidigung verordnet hatte. "Das hat Eckersdorf vor Probleme gestellt", bilanzierte der Weidener Coach zufrieden. Die Oberfranken blieben auch deshalb am Ende bei nur 67 Punkten, während die Hamm Baskets immer wieder die Lücken in der Defensive der Gastgeber fanden und über Radek Jezek (16 Punkte) und Jan Selinger (13) direkt unter dem Korb punkteten. Drei Dreier von Kapitän Daniel Waldhauser (15) besiegelten den Auswärtssieg gegen "eine wirklich starke Mannschaft", so Lang.Einziger Wermutstropfen blieb die Verletzung von Radek Jezek kurz vor Schluss, der mit einem Gegenspieler kollidierte und dabei umknickte.Hamm Baskets: Bortel (24 Punkte), Fritsch, Gebert, Geiger (8), Groz, Jezek (16), Ringer, Selinger (13), Waldhauser ( 15).