Die Hamm Baskets Weiden wollen nachlegen. Beim Tabellennachbarn in Bamberg soll der nächste Bayernliga-Erfolg eingefahren werden - wenn auch zu ungewöhnlicher Anwurfzeit.

"Wir wollen nachlegen", fordert Trainer Tony Haas von seinen Hamm Baskets. Nach dem ersten Saisonsieg zu Hause gegen den TSV Breitengüßbach soll am Sonntag (Anwurf um 13 Uhr) beim Auswärtsspiel bei TTL Bamberg II der nächste Erfolg folgen. "Wir haben Selbstvertrauen getankt", glaubt Haas an die Siegchance seiner Mannschaft in Oberfranken.Die Gastgeber sind aktuell mit je zwei Siegen und Niederlagen einen Rang vor Weiden platziert und mussten vor der Saison einen ähnlichen Umbruch hinnehmen wie die Hamm Baskets. Aus der letztjährigen Mannschaft, die mehrere Jahre die Bayernliga dominiert hatte, aber den Aufstieg in die 2. Regionalliga nicht wahrnehmen konnte, weil dort die erste Mannschaft agierte, ist kaum ein Spieler übriggeblieben."Man erkennt sie kaum wieder", meint Weidens Kapitän Daniel Waldhauser, der mit bislang zwölf Punkten pro Partie gemeinsam mit Radek Jezek und Jan Selinger bester Werfer seiner Mannschaft ist. Als Standortbestimmung sieht Waldhauser das Spiel, in dem es darum gehe, Anschluss an das Mittelfeld zu halten. "Wir haben bislang gar nicht so schlecht gespielt, gegen Güßbach sogar ganz gut", sagt der Kapitän, der zudem darauf verweist, dass es zu Saisonbeginn drei Niederlagen gegen die ersten drei in der Tabelle gesetzt hat.Vor allem offensiv waren zuletzt Fortschritte bei den Oberpfälzern zu verzeichnen. So trugen sich mehrere Akteure in die Scorerliste ein, was dem Coach Alternativen bietet. "Wir müssen kompakt und aggressiv agieren, wenn wir in Bamberg gewinnen wollen." Besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf Markus Müller, der bislang mit 19,2 Punkten pro Spiel am besten trifft. Auch wenn der Gegner weitgehend unbekannt ist, gleich bleibt die ungewöhnliche Anwurfzeit. "Sonntag um 13 Uhr", lacht Waldhauser. "Das gibt es nur in Bamberg."