Weiden/Kulmbach. Mit einem überzeugenden 74:53-Auswärtserfolg haben die Hamm Baskets die Vorrunde in der Bayernliga Nord abgeschlossen. Mit dem zu keiner Zeit gefährdeten Sieg beim Aufsteiger ATS Kulmbach schob sich die Mannschaft von Trainer Roman Lang auf Tabellenplatz fünf mit nun sechs Siegen bei fünf Niederlagen.

"Das war eine runde Vorstellung meiner Mannschaft", lobte Lang den Auftritt der Weidener Korbjäger in Kulmbach. Von Beginn an nahmen die Weidener das Spiel in die Hand und führten schnell 13:7. Kulmbach konnte sich häufig nur mit Fouls helfen und musste die Hamm Baskets bis zur Halbzeit auf 34:20 davonziehen lassen. Dabei war das Spiel auf beiden Seiten von zahlreichen Fouls geprägt, so dass kein richtiger Spielfluss aufkam. "Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt", meinte Roman Lang, der nach der Halbzeit mitansehen musste, wie die Gastgeber über ihren Topscorer Niklas Jungbauer (15 Punkte) den Rückstand Stück für Stück verkürzten. Doch der Kapitän selbst stoppte das Aufbäumen der Oberfranken. 29 Punkte, davon allein sieben erfolgreiche Dreipunktewürfe durch Daniel Waldhauser führten die Hamm Baskets zur komfortablen 65:41-Führung nach dem dritten Spielabschnitt und zur Vorentscheidung."Wenn's läuft, dann läuft's" meinte Waldhauser nach der Begegnung und verwies darauf, dass "ich von meinen Mitspielern gut in Szene gesetzt worden bin". Dabei war die gute Trefferquote letztlich spielentscheidend, da unter dem Korb kaum etwas ging. "Kulmbach hat Radek gut aus dem Spiel genommen", analysierte Lang. Jezek, sonst zuverlässiger Scorer, blieb dieses Mal ohne Punkte, überzeugte jedoch mit starker Defensive gegen Kulmbachs Topscorer Jungbauer. Auch Jan Selinger wurde oft beim Wurf gestört und punktete lediglich an der Freiwurflinie (10). Patrik Bortel mit 18 Zählern (zwei Dreier) unterstützte Waldhauser tatkräftig beim Scoring, so dass am Ende ein ungefährdeter 74:53-Erfolg stand."Nach unserem schlechten Saisonstart sind wir jetzt ganz zufrieden", sagte Lang und verwies darauf, dass "wir nun ein Stück weit Abstand nach unten haben". Lang verabschiedet sein Team in eine wohlverdiente Weihnachtspause. Die Rückrunde startet am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den TB Erlangen.Hamm Baskets: Waldhauser (29), Bortel (18), Selinger (10), Ishenchko (8), Panzer (4), Schubert (2), Geiger (3), Groz, Jezek, Schwarzmeier.