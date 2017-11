Die Handballer der DJK Weiden haben gegen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld II 26:26 gespielt. Der Ausgleich für Weiden fiel in letzter Sekunde.

Die mit nur zwei Auswechselspielern angetretenen Weidener setzten sich in den ersten Minuten mit zwei Toren ab. Viel zu schnell wurde dann aber der Abschluss gesucht. Somit hielt die Führung nicht lange. Nach knapp 20 Minuten lagen die DJK-ler mit zwei Toren zurück, was auch den Großteil der Partie so blieb. Es fehlte in der Abwehr oft die nötige Absprache. Nabburg/Schwarzenfeld nutzte dies aus und spielte durch Pässe auf den Kreisspieler einfache Tore heraus. Die Weidener Torhüter hielten mit einer klasse Leistung ihr Team im Rennen. Zweimal glich die DJK in der zweiten Halbzeit aus, aber kurz vor Schluss stand es 25:26 für die HSG. Nach einem Ballgewinn forcierte Weiden einen Tempogegenstoß, den der Gegner mit einem Foul unterband. Den Siebenmeter in der Schlusssekunde verwandelte Daniel Wegmann zum Ausgleich.Nach vier Wochen Spielpause geht es beim HV Oberviechtach weiter. Ziel für die nächsten Wochen ist es, die Fortschritte aus den letzten Spielen beizubehalten. Dann muss man sich auch vor dem aktuellen Tabellenzweiten nicht verstecken.Es spielten: Kreiter 6, Wegmann 5 (1),Wolf 4, Deuerling 4, Neulinger 2, Sparrer 2, Zintl 2, Mayer. Im Tor: Völkl, Popp.