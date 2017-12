Die beiden noch ungeschlagenen Frauenteams in der Handball-Bezirksliga Ost, HC Weiden und TV Altdorf, treffen am Samstag um 13 Uhr in der Realschulhalle aufeinander. Die Favoritenrolle kommt den Gästen zu, die abgesehen vom knappen Sieg gegen Oberviechtach alle Spiele deutlich für sich entscheiden konnten. Seine Erfolge verdankt der Tabellenführer vor allem der offensiven Abwehrarbeit, die beim Gegner häufig zu Ballverlusten im Aufbauspiel führt. Im Schnitt ließ Altdorf nur 16 Tore je Partie zu. Die Kontrahenten kennen sich aus der letzten Saison und versprechen einen interessanten Schlagabtausch. Bild: A: Schwarzmeier