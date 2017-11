Es war eine ganz starke Vorstellung der Weidener Handballer gegen den Spitzenreiter TSV Neutraubling. Belohnt wurde sie aber nicht.

Die Handballer des HC Weiden verloren am Sonntag ihr BOL-Spiel gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer 28:32. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die das Pendel in Richtung TSV Neutraubling ausschlagen ließen.Die erste Spielminute war noch nicht rum, da zeigte der Toptorschütze der Gäste seine herausragende Qualität und der Ball schlug im oberen Eck ein. Die Weidener ließen sich davon aber nicht beeindrucken und machten es auf der Gegenseite nicht anders. Nach zwei weiteren Treffern durch den Neutraublinger Ausnahmekönner nahmen ihn die HC-Spieler mit einer Manndeckung aus dem Spiel und gingen in der Folge stets in Führung. 12:8 lagen die Gastgeber zwischenzeitlich vorne. Führung heraus. Auch die Manndeckung gegen Matthias Werner nutzten seine Mitspieler geschickt und kamen durch viel Bewegung zu sehenswerten Treffern. Die Außenspieler wurden gut in Szene gesetzt, vor allem Matthias Schnabl traf. Allerdings wurden die Gäste wieder stärker und glichen zur Pause zum 15:15 aus.In der zweiten Hälfte war es bis zur 45. Minute ein offener Schlagabtausch. Das 22:22 sollte dann jedoch das letzte Unentschieden in dieser Partie sein. Im Angriff fehlte beim HC ab diesem Zeitpunkt die notwendige Bewegung und der gegnerische Torwart war zu häufig Endstation des Weidner Angriffspiels. Mit fünf Toren in Folge schafften die Gäste die Vorentscheidung. Doch eine noch offensivere Abwehr und drei Treffer des Spielertrainers Matthias Werner ließen das Publikum in der gut gefüllten Realschule noch einmal hoffen. Allerdings machten der Neutraublinger Schlussmann sowie einige Fehler in der Defensive den Überraschungscoup zunichte.HC-Tore: Werner (10/5), Schnabl (5), Flierl (5), Hafner (2), Szameitat (2), Zahn (1), Konrad (1), Döppl (1), Prelle (1)