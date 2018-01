Die Handballerinnen des HC Weiden haben das Bezirksliga-Stadtderby gegen die DJK Weiden deutlich mit 35:13 für sich entschieden. In einer fairen Partie vor rund 200 Zuschauern holte sich der HC somit zwei Punkte und belegt in der Bezirksliga Platz zwei (12:4) hinter dem TV Altdorf (18:0). Die DJK Weiden bleibt weiterhin Letzter ohne Punktgewinn (0:16).

Beide Teams spielten nicht mit ihrem kompletten Kader, wobei der DJK kurzfristig wichtige Leistungsträgerinnen absagen mussten. Der HC baute gleich zu Beginn einen Vier-Tore-Vorsprung auf (5:1, 6:2). Im Anschluss wurde die Abwehr des HC zweimal in Folge überrascht (6:4). Nach einer Auszeit stand die Defensive wieder sicher. Schnell baute das Team um Trainer Rainer Löw seinen Vorsprung unter anderem durch einen Dreierpack von Maria Schlosser aus (12:6).Nach Wiederanpfiff machte der HC den Sack endgültig zu. Hermann und Häuber bauten den Vorsprung auf 12 Tore aus (18:6), ehe die DJK in der 38 Minute wieder Zählbares verbuchte. Nach fast zweimonatiger Verletzungspause kam in Halbzeit zwei Nina Rittner zurück auf die Platte. Zwischen Minute 38 und 43 netzte Jasmin Häring gleich viermal ein und vergrößerte somit den Abstand auf 24:8. Die DJK, bei der zwischenzeitlich Möbius verletzt ausgefallen war, bemühte sich vor allem durch Kolodinski um Schadensbegrenzung (28:12). Die letzten sechs Minuten gehörten mit Treffern durch Röhr (2) und Venzl den Jugendspielerinnen des HC. Venzls Tor war gleichzeitig der Endstand zum 35:13.Zur erneuten Auflage des Derbys kommtes bereits am 18. Februar. Bis dahin ist zu wünschen, dass sich beide Kader wieder füllen.Für den HC spielten: S. Bräunlein, S. Eichinger (1), J. Häring (7/3),A. Häuber (6), J. Hermann (4), I. Rath-Lux (4), N. Rittner, L. Röhr (2), L.Ruhland (1), M. Schlosser (9/1), L. Venzl (1). Für die DJK spielten: Roith (2), Möbius, V. Wolf, Reber, Ramm (3),