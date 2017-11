Trotz guter Vorsätze ziehen die Handballer des HC Weiden auch im dritten Auswärtsspiel den Kürzeren. Der BOL-Spitzenreiter lässt sich nicht aufs Kreuz legen.

Die Handballer des HC Weiden mussten am Samstag ohne Punkte die Heimreise antreten. Beim Tabellenführer TV Erlangen-Bruck II unterlag die Mannschaft mit 25:33.Die taktische Marschroute der Weidener war klar: Mit einer aggressiven Abwehr wollten sie die Heimmannschaft von Beginn an unter Druck setzen. Phasenweise gelang dieses Vorhaben auch, allerdings schafften es die Erlanger immer wieder, nach lange ausgespielten Angriffen eine Lücke zu finden oder per Schnellangriff erfolgreich abzuschließen. Nach zehn Minuten lagen die HC-ler folgerichtig mit 3:7 im Rückstand, da sie es im Angriff versäumten, ihre Chancen im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Einige technische Fehler und der FSV-Torwart standen einem besseren Zwischenergebnis als dem 18:10-Halbzeitstand im Weg."Wir müssen es schaffen, die Angriffsaktionen des Gegners konsequenter zu unterbrechen und uns vorne endlich einmal belohnen", motivierte das Trainergespann Eichinger/Werner seine Spieler in der Pause. Bis zur 40. Minute konnten sie bis auf sechs Tore verkürzen. Die Gäste schafften es in der Abwehr immer häufiger, die Heimmannschaft zu schlechten Abschlüssen zu zwingen. Die Mannschaft steckte zu keiner Zeit auf, kämpfte um jeden Ball und kam beim 25:21 sogar bis auf vier Tore heran. Eine direkt folgende Zweiminutenstrafe sowie viele vergebene Großchancen verhinderten dann jedoch eine spannende Schlussphase. Am Ende stand mit acht Toren eine etwas zu deutliche Niederlage, nachdem das Team aus der Max-Reger-Stadt dem Spitzenreiter in Halbzeit zwei einen starken Fight geliefert hatte.Am Samstag um 20 Uhr erwarten die HC-ler mit der HSG Nabburg/Schwarzenfeld einen schweren Gegner in der heimischen Realschulturnhalle.Es spielten: Rex, Dirnberger; Strasser (3), Lerke (1), Schnabl (2), Zahn, Hafner, Konrad (1), Baunoch (2), Flierl (5), Werner (8/4), Döppl (3), Kick