Die Handballer des HC Weiden machen sich am Samstag auf die Reise nach Buckenhofen. Beim gastgebenden SV wollen die Weidener um 14.45 Uhr die ersten Auswärtspunkte der Bezirksoberligasaison einfahren.

Die Vorweihnachtszeit wartet mit wichtigen Spielen auf den HC. Nach dem ersten Big Point am vergangenen Wochenende gegen den TSV Winkelhaid wollen die Mannen um das Trainergespann Eichinger/Werner auch auswärts in Buckenhofen punkten. Die Mannschaft aus dem Erlanger Vorort ist ebenfalls ein Aufsteiger und belegt mit 4:18 Punkten den letzten Platz. Einige knappe Ergebnisse jedoch, auch gegen die Spitzenmannschaften der Liga, zeigen das Vermögen der Mannschaft. Buckenhofen wird mit allen Mitteln versuchen, Anschluss an die Teams in Schlagdistanz zu halten. Zu diesen gehören die Weidener, die sich der schwierigen Aufgabe bewusst sind. "Wir konnten auswärts noch nicht gewinnen, da wir zu selten an die guten Heimauftritte angeknüpft haben", mein Trainer Thomas Eichinger. "Nun heißt es mehr denn je, über den Kampf ins Spiel zu kommen." Bei einem Erfolg könnten die HC-ler mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Weihnachtspause gehen.