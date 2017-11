Kein Spiel für schwache Nerven: Die Handballer der HSG-Nabburg/Schwarzenfeld liegen mit 1:10 zurück, haben dann eine starke Phase. Bis sechs Minuten vor Schluss ist alles offen.

Gäste drehen Spieß um

Sogar in Führung

Die Zuschauer der BOL-Partie zwischen dem HC Weiden und HSG Nabburg/Schwarzenfeld kamen am Samstagabend auf ihre Kosten. Nach einem wechselhaften Verlauf durften die Hausherren erleichtert aufatmen. Sie holten mit 29:26 erneut beide Punkte in heimischer Halle. Der HC fand hervorragend in die Partie. Eine kompakte Defensive um Abwehrrecke Jonas Baunoch erlaubte den Gästen keine freien Würfe. Die vielen Ballgewinne wurden per Konter oder variablem Angriffsspiel fast ausnahmslos erfolgreich abgeschlossen. So sah sich Gästetrainer Daniel Kessler beim 4:0 nach vier Minuten zur ersten Auszeit gezwungen. Die Weidner ließen sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und zeigten bis zum 10:1 in der 15. Minute ihre beste Saisonleistung.Nach einer Umstellung der HSG auf eine doppelte Manndeckung gegen Christian Strasser und Matthias Werner geriet der Angriffsmotor des HC Weiden etwas ins Stocken. Vor allem aber wurden klarste Einwurfmöglichkeiten nicht genutzt. Gestärkt durch diese eklatante Abschlussschwäche des Gegners, drehten die Gäste bis zur Halbzeit den Spieß um und kamen kurz vor dem Pausenpfiff beim 12:11 bis auf ein Tor heran.In Hälfte zwei nahm die HSG den Schwung und das Selbstvertrauen aus der Aufholjagd mit und ging beim 13:12 sogar erstmalig in Führung. Die Hausherren besannen sich ab diesem Zeitpunkt wieder auf ihre Stärken und konterten in Unterzahl zum 15:13. Bis zur 45. Minute erhöhten sie die Führung - angeführt von Christian Strasser, der seine bisher beste Leistung im Weidener Dress ablieferte - bis auf vier Tore. Allerdings waren die Gäste nicht abzuschütteln.Beim 23:23 sechs Minuten vor dem Ende war die Begegnung wieder völlig offen. Gestützt auf ihren Rückhalt im Tor, Tobias Dirnberger, besaßen die Max-Reger-Städter den längeren Atem und behielten in der mit vielen Zwei-Minuten-Strafen gespickten, hektischen Schlussphase die Oberhand. Nach packenden 60 Minuten feierten Spieler und Publikum zusammen den wichtigen 29:26-Heimerfolg.HSG-Tore: Thomas Ebensberger 3, Oliver Landgraf 3, Simon Schießl 2, Christof Gsödl 4, Christian Schanderl 3, Tobias Held 2, Jaroslav Strejk 5, Sebastian Blödt 4