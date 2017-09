Die Handballer des HC Weiden überzeugen beim ersten Heimauftritt. Gegen den favorisierten TS Herzogenaurach gelingt ein 28:23-Sieg - der erste in der noch jungen BOL-Saison.

"Hier regiert der HCW", sang die Jubeltraube der HC-Spieler nach intensiven 60 Minuten. Bis der Heimerfolg unter Dach und Fach war, war es aber ein hartes Stück Arbeit.Die Weidener begannen mit einer offensiven Deckung und setzten den Vorjahresdritten unter Druck. Mit viel Körperkontakt und schnellen Beinen erspielte man sich nach zehn Minuten und drei Toren von Matthias Schnabl ein 4:4. Dann geriet der HC durch einige Fehler in Angriff und Abwehr in der Folge mit 5:8 ins Hintertreffen. Nach der Umstellung auf die defensivere Deckungsreihe und in Verbindung mit guten Paraden von Torwart Tobias Dirnberger kämpften sich die Max-Reger-Städter wieder heran. Beim Stand von 13:14 wurden die Seiten gewechselt.Im zweiten Abschnitt legten die variablen Gäste aus der Schuhstadt wieder vor und führten in der 40. Minute mit drei Treffern. Die HC-ler ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und ergriffen ab diesem Zeitpunkt ihre Chance beim Schopfe. Angeführt von Stefano Flierl und Matthias Werner sowie dem Rückenwind durch das tolle Publikum, schafften sie zehn Minuten vor Schluss die Wende und gingen mit 21:20 wieder in Führung. Durch konzentrierte Abwehrarbeit sowie mitreißende Tore des Youngsters Kristof Wittmann erhöhten die Hausherren Tor um Tor und feierten am Ende einen verdienten Erfolg. Die Spieler waren nach dem Schlusspfiff glücklich und Trainer Thomas Eichinger freute sich über die starke Leistung seiner Jungs: "Das hat richtig Spaß gemacht. Ein spannendes Spiel, eine super Stimmung und unsere ersten zwei Punkte in der Oberliga. Ein Heimauftakt nach Maß."Es spielten: Rex, Dirnberger; Strasser (1), Lerke, Schnabl (5), Zahn (1), Wittmann (4), Konrad (1), Baunoch (1), Flierl (5), Werner (8/5), Döppl (2), Kick, Prelle