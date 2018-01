Die BOL-Handballer des HC Weiden empfangen am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr in der Realschulturnhalle den TV Altdorf zum ersten Rückrundenspiel. Nach einer ausgeglichenen Hinrunde soll mit einem Sieg der Grundstein für das Ziel Klassenerhalt gelegt werden.

Die Altdorfer beendeten als erfolgreichster Aufsteiger die Hinrunde auf Platz vier. Mit sechs Siegen und zwei Unentschieden stehen sie knapp vor dem HC, der mit einem Erfolg aufschließen könnte. Das Saisonauftaktspiel in Altdorf verlor Weiden deutlich. Beim 23:29 fanden die Max-Reger-Städter nach nervösem Beginn nie richtig in die Partie und machten zu viele Fehler.Die HC-ler wollen nach der kurzen Spiel- und Trainingspause an die zwei Siege im abgelaufenen Jahr anknüpfen. Das Trainerteam Eichinger/Werner stellt die Bedeutung der Partie heraus: "Wir müssen wieder in unseren Spielrhythmus finden und mit einem absoluten Siegeswillen in die Begegnung gehen. Das Heimspiel ist richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf. Wir wollen uns im Mittelfeld festsetzen." Auf die Hausherren warten nach dem Spiel gegen Altdorf drei schwierige Auswärtsaufgaben in Folge. Mit der Unterstützung des Weidener Publikums soll am Dreikönigstag die Revanche für das verloren gegangene Hinspiel gelingen.