Es ist die Nagelprobe für den Aufsteiger: Die BOL-Handballer des HC Weiden gastieren beim Titelfavoriten.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Eichinger gibt am Samstag ab 17.45 Uhr ihre Visitenkarte beim aktuellen Tabellenführer TV Erlangen-Bruck II ab. Die Mittelfranken haben bei nur einer Niederlage und einem Unentschieden die restlichen Spiele beeindruckend und souverän gewonnen. Auf die Max-RegerStädter wartet ein heißer Tanz gegen ein Team, das sich aus bayern- und landesligaerfahrenen Spielern zusammensetzt.Die HC-ler unterlagen im letzten Auswärtsspiel nur knapp mit einem Tor Unterschied bei der SG Regensburg und haderten am Ende mit der Chancenverwertung. Zwei Heimsiegen stehen zwei Auswärtsniederlagen gegenüber. Im Weidener Lager würde man sich über den ersten Punkt auf fremdem Parkett mehr als freuen."Leider haben wir es bisher nicht geschafft, auswärts über 60 Minuten unsere Leistung abzurufen. Gegen den TV wird es aber darauf ankommen, über eine stabile Abwehr ins Spiel zu kommen und unsere Chancenverwertung hochzuschrauben", sagt Eichinger. Nachdem die letzten beiden Wochen sehr gut im Training gearbeitet wurde, fahren die HC-Herren optimistisch nach Erlangen. " Wir haben in der Vorbereitung gegen höherklassige Mannschaften gute Spiele abgeliefert und konnten mithalten. Es gibt also keinen Grund, das Spiel bereits im Vorfeld abzuschreiben. Wenn das Glück mal auf unserer Seite ist, können wir auch beim Favoriten punkten", ist sich das Trainergespann Werner/Eichinger einig.Die "Zweite" des Handballclubs empfängt am Samstag um 17 Uhr in der Weidener Realschule den HV Oberviechtach zum Spitzenspiel der Bezirksklasse Mitte.