Der HC Weiden kann auswärts einfach nicht gewinnen. In Sulzbach-Rosenberg müssen die Handballer eine Niederlage mit einem Tor Unterschied hinnehmen.

Die Spieler des HC Weiden verließen am Samstag nach der 30:31-Niederlage mit Kopfschütteln die Halle in Sulzbach-Rosenberg. Wenige Minuten vorher hatten sie es aufgrund eigener Fehler verpasst, sich die ersten Auswärtspunkte zu sichern.Die Weidener starteten vielversprechend in die Partie und gingen nach Stefano Flierls drittem Treffer zum 9:4 mit fünf Toren in Führung. In der Folge stellte sich dann aber eine unerklärliche Lethargie im Spiel der HC-ler ein. In der Abwehr standen die Gäste nicht kompakt genug und erlaubten zudem der Heimmannschaft nach Ballverlusten und schlechten Abschlüssen im Angriff einfache Tore über den Gegenstoß. Der Vorsprung schmolz von Minute zu Minute. Die Seiten wurden beim Spielstand von 15:15 gewechselt. Spielertrainer Matthias Werner forderte in der Halbzeitpause mehr Energie und Einsatzwillen von seinen Spielern.In Hälfte zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Keine Mannschaft ging mit mehr als zwei Treffern in Führung. Die nötige Einsatzbereitschaft war nun vorhanden, jedoch erlaubte man der Landesligareserve aus Sulzbach immer noch zu viele leichte Tore. Im Angriff kamen die Max-Reger-Städter von allen Positionen zu Torerfolgen, wobei sich Jonas Baunoch einige Male hervorragend am Kreis durchtankte. Aufgrund einiger technischer Fehler oder vergebener Großchancen konnte sich Weiden nicht absetzen. Sowohl beim 22:22 in der 45. Minute als auch beim 29:29 drei Minuten vor Ende der Partie war alles offen. Dann brachte sich die Werner-Truppe selbst um den verdienten Lohn, als sie durch überhastete Angriffsaktionen drei Ballverluste fabrizierte und den Gegner aufbaute. So durfte der Gastgeber zwei wichtige Punkte bejubeln und die Weidener mussten mit einer bitteren 30:31-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten. "Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und versuchen, diese bereits im nächsten Heimspiel zu minimieren. Mit dem bisher ungeschlagenen TSV Neutraubling kommt am Sonntag ein schwerer Gegner zu uns, der genau diese Fehler eiskalt bestraft", blickte Matthias Werner bereits auf die nächste Aufgabe.Es spielten: Rex, Dirnberger; Strasser (3), Lerke (1), Schnabl (2), Wittmann, Hafner, Konrad (1), Baunoch (5), Flierl (6), Werner (7/2), Döppl (1), Löw, Prelle (4).