Eine unnötige Auswärtsniederlage handelt sich der HC Weiden in Regensburg ein. Nur ein Tor entscheidet gegen den BOL-Aufsteiger.

Die Handballer des HC verloren in einem ausgeglichenen Spiel bei der SG Regensburg II mit 25:26. Nach einer starken kämpferischen Leistung musste man am Ende die Heimreise ohne Punkte antreten.Die Weidener waren von Beginn an hellwach. Beim 6:4 nach zehn Minuten hatten die HC-ler vieles vom Matchplan gut umgesetzt und mit einer aggressiven Abwehrarbeit sowie schnellem Angriffsspiel die Gastgeber unter Druck gesetzt. Dies gelang auch über weite Teile der ersten Hälfte, wobei der erneut starke Stefano Flierl mit vier Treffern seine Mannschaft vorantrieb. Der variable Angriff der Regensburger hielt jedoch dagegen und es entwickelte sich bis zum 12:12-Pausenstand ein offener Schlagabtausch.Den Start in den zweiten Durchgang verschliefen die Max-Reger-Städter etwas. Durch unkonzentrierte Abschlüsse ließen sie die Domstädter mit zwei Toren enteilen. Durch drei Treffer in Folge von Spielertrainer Matthias Werner war man beim 19:19 wieder im Spiel. In der anschließenden torarmen Phase verpasste es dieser jedoch, durch zwei vergebene hundertprozentige Chancen seine Farben auf die Siegerstraße zu führen. Die Begegnung ging in der Folge hin und her, wobei die Regensburger immer einen Treffer vorlegen konnten. Dieser sollte ihnen zum 26:25-Erfolg reichen, denn die Weidner scheiterten mit ihrem letzten Angriffsversuch sowie einem direkten Freiwurf nach Ablauf der Spielzeit an der gegnerischen Defensive."Es hat sich wieder gezeigt, dass wir auch im Oberhaus des Bezirks mithalten können. Nur mit der Chancenauswertung in der Mitte der 2. Hälfte müssen wir hadern", sagte Trainer Thomas Eichinger. "Ich bin trotzdem nicht unzufrieden, da wir nun schon drei Spiele in Folge eine sehr gute Leistung gezeigt haben."Es spielten: Rex, Dirnberger; Strasser, Schnabl (1), Wittmann (1), Hafner (1), Kick, Konrad (2), Baunoch (1), Flierl (6), Werner (11/6), Döppl (1), Löw, Prelle (1).