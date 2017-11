Die Handballerinnen des HC Weiden bleiben weiter ohne Punktverlust. Im Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenführer HV Oberviechtach gelang ein 27:25-Sieg. Damit übernahmen die Weidenerinnen die Spitzenposition in der Bezirksliga Ost.

Zurückgekämpft und in der Schlussphase erneut die Nerven bewahrt. Dem gesamten Team gebührt ein großes Lob. HC-Trainer Rainer Löw

Wissend um die Stärken des Gegners, nahm Weiden die agile Spielmacherin des Gegners in Manndeckung. In der ersten Phase legte Oberviechtach jeweils ein Tor vor. Nach dem 2:3 gelang es dem HC, mit drei Toren in Folge sich auf 5:3 etwas abzusetzen und den Abstand bis zum 8:6 zu halten. Ab dieser Phase verlagerten die Gäste ihr Spiel extrem, was auf der Gegenseite zu Lücken führte, die der HV ausnutzte. Beim Versuch, den alten Abstand schnell wiederherzustellen, schlichen sich Ballverluste ein oder man suchte den Abschluss überhastet. Auch eine Auszeit änderte nichts daran, dass die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit den Gästen gehörten. Aus einer Weidener 10:9-Führung wurde ein 12:16-Rückstand bis zur Pause.Nach dem Wechsel überraschte Weiden die Gäste innerhalb von 60 Sekunden mit zwei schnellen Toren. Bis zur 40. Minute war der Rückstand komplett aufgeholt (19:19). Eine zusätzliche Manndeckung verlieh der HC-Deckung noch mehr Stabilität. Oberviechtach stemmte sich vehement gegen die Wende im Spiel, zum Teil auf Kosten von Zeitstrafen. Der Gästetrainer ersetzte phasenweise die Torhüterin durch eine weitere Feldspielerin. Weiden meisterte Unterzahlspiele, unterstützt durch wichtige Paraden seiner Torhüterin (23:23). Im Angriff leistete sich das Heimteam keine Fehlwürfe mehr und zog Tor für Tor am Gegner über 26:23 bis zum Endstand von 27:25 vorbei. "Zurückgekämpft und in der Schlussphase erneut die Nerven bewahrt. Dem gesamten Team gebührt ein großes Lob", freute sich HC-Trainer Rainer Löw.Es spielten: Bräunlein, Roy(TW), Eichinger, Häring, Häuber (3), Hermann, N. Rittner (5), T. Rittner (7/3), Rath-Lux (4), Röhr, Ruhland, Schlosser (8), Venzl.