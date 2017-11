Die Handballdamen des HC Weiden brachten vom Auswärtsspiel in Cham die erhofften zwei Punkte mit nach Hause. Ungeschlagen steht Weiden mit 10:0-Punkten weiterhin auf Tabellenplatz eins der Bezirksliga Ost.

Cham hatte den besseren Start und legte vor (3:1, 4:2). Nach fünf Minuten waren die anfänglichen Ungenauigkeiten der HC-Damen im Spielaufbau abgelegt und das Team kam ins Rollen (4:7). Hier zeichnete sich ab, dass der Gegner im Angriff vor allem Nina Rittner und Tamara Hauer sehr gut liegen würde. Von der Auszeit der Chamer in Minute 14 profitierte ausschließlich der HC. Die Abwehr mit Babsi List im Tor ließ minutenlang nichts mehr zu. Tor um Tor, auch über die Außenposition durch Ruhland oder Rath-Lux am Kreis, setzten sich die Weidenerinnen vom Gastgeber ab. Zur Pause war der Vorsprung auf sechs Tore angewachsen (7:13).Diesen Schwung wollte Weiden unbedingt in die 2 Halbzeit mitnehmen. Dies gelang bis zur 42. Minute optimal. Die Nordoberpfälzerinnen schraubten die Führung auf neun Tore. Cham hatte nichts mehr zu verlieren und brachte junge Kräfte von der Bank, die Weidens Abwehr mit ihren Laufwegen und ihrem Elan überraschten. Das Polster schmolz auf fünf Tore (16:21). Mit einer Auszeit in der 50. Minute sollte Chams Zwischenspurt gestoppt werden. Die Rechnung ging für einige Minuten auf. Der HC sammelte sich und war vor allem in der Abwehr wieder bissiger. Eichinger und Venzl wurden gut eingebunden und brachten gemeinsam mit Rittner und Hauer den HC wieder mit 25:16 in Front. Im Wissen um den sicheren Sieg schaltete der HC einen Gang zurück und ließ Cham unnötig wieder herankommen. Endstand: 26:21.Der Sieg war letztendlich ungefährdet, auch weil das Team immer wieder in der Lage war, Cham auf Abstand zu bringen. Die Mannschaft um Trainer Rainer Löw ist sich bewusst, dass solche Schaffenspausen gegen den kommenden Gast Altdorf mehr als fahrlässig wären.Es spielten: B. List (TW), E. Baunoch, S. Eichinger (1), A. Häuber (1), J. Hermann, J. Konrad, N. Rittner (7), T. Hauer (11/5), I. Rath-Lux (1), L. Röhr, L. Ruhland (1), M. Schlosser (3), L. Venzl (1).