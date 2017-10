(löw) Die Handballdamen des HC Weiden starten am Sonntag um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen den ATSV Kelheim in die Bezirksligasaison. Personell hat sich nach der letzten Saison einiges getan. Einige Spielerinnen verabschiedeten sich wegen Studienbeginn oder aus familiären Gründen aus dem Team.

Mit Stefanie Bräunlein, Nadine Witt, Elena Baunoch und den Jugendspielerinnen Lisanne Röhr, Laura Venzl und Lisa Roy stießen in den letzten Monaten neue Kräfte hinzu. Das Traineramt von Jannis Prelle und Thomas Baldauf übernahm Rainer Löw, der zuvor die männliche A-Jugend des HC betreute.Nichts geändert hat sich an den Ambitionen der Mannschaft, die alles unternehmen will, um in die BOL zurückzukehren. Mit Kelheim ist am Sonntag die erste Unbekannte zu Gast in der Realschulhalle. Nach einem überzeugenden Aufstieg in die Bezirksliga haben die Niederbayern vor einer Woche ihre Form bestätigt und gegen Sulzbach II einen deutlichen Sieg eingefahren. Man ist also gewarnt.