Derbystimmung in der Realschulturnhalle: Die Handballer des HC Weiden empfangen am Samstag um 20 Uhr die HSG Nabburg/Schwarzenfeld. Gegen den Vorjahreszweiten soll der dritte Saisonheimsieg her.

Die Handballspielgemeinschaft rangiert mit 7:7-Punkten im Mittelfeld der Liga und musste nach den ersten Auswärtspunkten am vergangenen Wochenende eine Heimniederlage einstecken. Gegen den Aufsteiger aus Buckenhofen verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Kessler mit 25:27. Dementsprechend engagiert wird der Gegner in Weiden zu Werke gehen, um nicht gegen den nächsten Aufsteiger Punkte liegen zu lassen. Die HC-ler sind jedoch heiß auf den nächsten Heimauftritt. Nach zwei Siegen vor eigenem Publikum und zuletzt ansprechenden Leistungen in der Fremde freuen sich die Weidener auf die HSG. Fast die gesamte HC-Truppe war auch vor rund zwei Jahren beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams dabei. Im Pokal musste man sich nach einer furiosen Aufholjagd am Ende mit einem Tor (31:32) geschlagen geben.Die Motivation ist vorhanden, auch wenn die Max-Reger-Städter unter der Woche mit gesundheitlichen oder beruflichen Ausfällen zu kämpfen hatten. Außenspieler Jannis Prelle zeigt sich kämpferisch: "Egal wer am Samstag auf der Platte steht, wird 60 Minuten Tempo gehen. Wir wollen mit unserem Publikum im Rücken die nächsten Punkte holen."