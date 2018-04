Weiden/Pilsen. Der HC Weiden pflegt seit längerem gute und freundschaftliche Kontakte nach Tschechien. Zwei Jugendteams folgten nun einer Einladung zu einem Turnier nach Pilsen, welche die beiden tschechischen Vereine VS Slavia Pilsen und Hvzeda Cheb ausgesprochen hatten. Die weibliche und männliche D-/C-Jugend des HC Weiden erlebten einen straff organisierten Turniertag. Die sechs teilnehmenden Mannschaften - neben Weiden, Cheb und Slavia Pilsen auch HC Pilsen und Talent Pilsen - traten in 15 Spielen, egal ob Jungs oder Mädels, gegeneinander an. Dabei stand nicht der Wettkampf im Vordergrund, sondern der Handballsport an sich. Am Ende waren alle Kinder von der Turnieratmosphäre begeistert. Als Belohnung gab es Medaillen und Urkunden mit auf den Heimweg. Bild: exb