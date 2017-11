Klarer Sieg, Tabellenführung verteidigt: Die Handballerinnen des HC Weiden erfüllen mit einem 31:19-Erfolg beim HC Sulzbach-Rosenberg II ihre Aufgabe.

Dass das Spiel so positiv verlaufen würde, war unter der Woche nicht unbedingt zu erwarten. Nach dem Ausfall von Steffie Bräunlein im Tor gab es erst Freitag grünes Licht für den Einsatz der langjährigen Keeperin Babsi List und der Jugendspielerin Lisa Roy.Die ersten acht Minuten verliefen ausgeglichen und wurden auf Weidener Seite durch Tore aus dem Rückraum bestimmt. Trotz Unterzahl gelangen Häring und Hermann zwei Tore zur 6:4-Führung. Die Gastgeber fanden keinen Weg durch die energisch zupackende Abwehrreihe des Gegners. Mit zwei Doppelpacks durch Eichinger und Häuber bauten die Gäste einen deutlichen Vorsprung auf (14:8). Pausenstand: 12:16. Nach Wiederanpfiff machten die Gäste mit sieben Toren in Folge den Sack zu. Die Sulzbacher Gegenwehr war gebrochen (23:12). Über 28:16 ließ Weiden bis zum Endstand nichts mehr anbrennen. Den Schlusspunkt setzte T. Hauer mit einem verwandelten Strafwurf zum 31:19. Sehr erfreulich waren die über weite Strecken präsente Abwehrarbeit und die Integration der jungen Spielerinnen. Am Samstag ist der HC zu Gast in Cham, bevor dann nach einer längeren Pause am 16. Dezember zu Hause der Vergleich mit dem Tabellennachbarn Altdorf folgt.Es spielten: List, Roy, Baunoch, Eichinger (2), Häring (1), Häuber (6), Hauer (7/1), Hermann (2), Konrad, Rittner (4), Röhr (4), Ruhland (1), Schlosser (3), Venzl (1).