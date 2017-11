Die Handballerinnen des HC Weiden siegten in einer engen Partie bei der SG Regensburg II mit 24:23. Der HC bewahrte sich damit die weiße Weste und liegt mit den ebenfalls verlustpunktfreien Mannschaften aus Altdorf und Oberviechtach im oberen Tabellenbereich.

Abgesehen von einer kurzzeitigen 3:2-Führung für die SG lag Weiden zunächst vorne und verschaffte sich bis zum 7:10 ein kleines Polster. Dann wurde der Gastgeber stärker und führte zur Halbzeit mit 14:13. Ilona Rath-Lux kümmerte sich in den zweiten 30 Minuten um die SG-Spielmacherin, wodurch den Angriffen des Gegners der Schwung genommen wurde. Eine Zeitstrafe sowie ein vergebener Siebenmeter der SG waren das Signal für die Gäste, das Spiel an sich zu reißen. Weiden ging in Führung und gab sie bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Mit Tabellenführer Oberviechtach kommt am 4. November ein Titelaspirant nach Weiden, den man unter anderem aus der letzten BOL-Saison gut kennt.Es spielten: Bräunlein (Torfrau), Eichinger, Häring (1), Häuber (2), Hermann (1), N. Rittner (1), T. Rittner (7/1), Rath-Lux (5), Röhr, Ruhland, Schlosser (7/1), Venzl.