Das erste Heimspiel in der Bezirksoberliga verlief erfolgreich. Nun wollen die Handballer des HC Weiden nachlegen.

Am Sonntag um 18 Uhr empfängt der BOL-Aufsteiger die HSG Erlangen/Niederlindach. Ziel ist es, den überraschenden Heimerfolg gegen Herzogenaurach mit einem weiteren Sieg zu "vergolden". Die Weidener sind nach der Auswärtsniederlage am ersten Spieltag in Altdorf in der Liga angekommen und hatten zuletzt richtig Freude daran, sich vor eigenem Publikum zu präsentieren. Mit der Unterstützung von den Rängen schaffte es die Mannschaft, die ersten beiden Punkte in der Bezirksoberliga einzufahren.Das Trainergespann Eichinger/Werner geht mit Demut an die kommende Aufgabe heran: "Uns erwartet ein harter Fight. Wir müssen wieder über unsere Abwehrarbeit ins Spiel finden und eine geschlossene Mannschaftsleistung aufs Parkett bringen. Andernfalls gewinnst du kein Spiel in dieser Liga." Die Gäste kommen mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Max-Reger-Stadt. Nach der deutlichen Auftaktniederlage in Winkelhaid besiegten sie den Mitaufsteiger SV Buckenhofen mit 34:30. Die Erlanger versuchen über schnelles Konterspiel und viel Tempo im Positionsangriff zu Torerfolgen zu kommen.Die HC-ler wollen nach dem spielfreien Wochenende an die gezeigte Leistung gegen Herzogenaurach anknüpfen und die nächste Reifeprüfung erfolgreich ablegen.