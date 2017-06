Der Handballsport in Weiden und in Bayern ist in den vergangenen Jahrzehnten eng mit dem Namen Ernst Werner verknüpft. Ob als Trainer beim HC Weiden oder als Funktionär im Verein und auf Verbandsebene hat sich der Neunkirchener um seinen Lieblingssport verdient gemacht. Werner wurde beim Bayerischen Verbandstag in Rain am Lech erneut im Präsidium in seinem Amt als Vizepräsident "Bildung" bestätigt. Zudem verlieh ihm der Bayerische Handball-Verband (BHV) zwei Ehrungen. Es ist Tradition, dass sich der BHV bei seinen Ehrenamtlichen bedankt, ohne die die Ausübung des Handballs in den Vereinen nicht möglich wäre. Werner erhielt den Gerd-Fischer-Gedächtnispreis. Dieser Preis geht an Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern und Trainern sowie um die Weiterentwicklung des Sports erworben haben. Seit fast 30 Jahren engagiert sich der Neunkirchener im Nachwuchs als Kreis- bzw. Bezirksauswahltrainer sowie als Stützpunkttrainer. Zudem sind Werners Tätigkeit als BLSV-Kreisvorsitzender in Weiden und sein Mitwirken im Vorstand des BLSV-Verbandsbeirates eine Bereicherung. Werner erhielt zudem noch die Große Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerblatt.