(häf) Die Handballerinnen der DJK Weiden treten zum Saisonauftakt in der Bezirksliga Ost beim HC Sulzbach-Rosenberg II an.

Die Gastgeber haben bereits am letzten Wochenende beim Aufsteiger Kehlheim das erste Punktspiel bestritten. Dabei kassierten sie eine 12:27-Niederlage. Für die Weidenerinnen ist besondere Vorsicht geboten. Die letzten Partien zwischen beiden Mannschaften verliefen immer sehr eng, wobei die DJK-lerinnen meist den Kürzeren zogen. Hinzu kommt, dass sich die Max-Reger-Städterinnen neu formiert und einige Verletzungen zu beklagen haben. Vor allem der verletzungsbedingte Ausfall der etatmäßigen Torfrau Angelina Häffner für die komplette Saison wiegt schwer. Allerdings sollte sie von ihren Ersatzleuten würdig vertreten werden können. In Sulzbach wird Olga Popp im Tor stehen.Die Partie gegen Sulzbach wird richtungsweisend sein. Daher wird die DJK am Samstag ab 18.30 Uhr hochkonzentriert agieren, um die zwei Punkte nach Weiden zu entführen.