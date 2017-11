Einen Wettstreit auf Augenhöhe lieferten sich am vergangenen Samstag der 1. AC Weiden und der ESV München-Freimann beim Bayernliga-Kampf in der Weidener Max-Reger-Schule.

Die Gäste aus der Landeshauptstadt hatten am Ende die Nase vorn und konnten sich mit 448,2:429,3 Punkten zwei von drei Tabellenpunkten sichern.Mit 470,4 Punkten Saisonbestleistung galt den Weidener Gewichthebern die Truppe des ESV München-Freimann bereits im Vorfeld als einer der stärksten Konkurrenten der Saison. Mit 433,0 Punkten Bestleistung ist der Athletenclub bisher der zweitstärkste Verein der Saison.Gleich zu Beginn zeichnete sich ab, dass die Mannschaften zu ähnlichen Leistungen in der Lage sind. Während des Reißens gelang es keinem der Vereine, die Oberhand zu gewinnen. Kurz vor Ende der ersten Wettkampfhälfte führte Weiden knapp mit 10,7 Punkten gegen den ESV, der nur noch einen Versuch zu absolvieren hatte. In einem Kraftakt versuchte sich Florian Schnurrer an 137kg, scheiterte aber knapp an dieser Last. Sehr zur Erleichterung des 1. AC, der so mit dem Punktezwischenstand von 148,5 zu 137,8 einen Tabellenpunkt für sich beanspruchen konnte.Ebenso spannend ging es im Stoßen weiter. Die Weidener Mannschaft ging aufs Ganze und brachte sich mit Höchstlasten ans persönliche Maximum. Dadurch konnten sie nach der ersten Gruppe, bestehend aus Roman Schemmel, Kerstin Schemmel und Anna Pilz, noch immer einen hauchdünnen Vorsprung von 1,5 Punkten halten. Martin Riedl absolvierte kurz darauf in der zweiten Gruppe drei gültige Stoßversuche mit einer Höchstlast von 110 kg und versuchte, ebenso wie Alexander Narr und Johannes Popel, den Athletenclub in Führung zu halten. Dominik Kieslich, Florian Schnurrer und Josua Schmidt machten dem AC dann aber einen Strich durch die Rechnung und bauten den Abstand zu den Gastgebern auf knapp 19 Punkte aus. Alexander Narr ließ das Hantelgewicht im letzten Versuch noch einmal um 5 kg erhöhen, um zumindest den Mannschaftsrekord der Saison einzustellen, scheiterte aber an der Last.Damit siegten die Gäste und verbannten damit zugleich den 1. AC Weiden von der Führungsposition der Bayernliga.Einzelergebnisse: Simone Schemmel (Reißen 53kg / 15 Punkte), Roman Schemmel (Stoßen 118kg / 34,3 Punkte), Kerstin Schemmel (Reißen 67kg / Stoßen 82kg / 85 Punkte), Martin Riedl (Reißen 85kg / Stoßen 110kg / 54 Punkte), Anna Pilz (Reißen 63kg / Stoßen 77kg / 57 Punkte), Johannes Popel (Reißen 114kg / Stoßen 141kg / 99 Punkte), Alexander Narr (Reißen 125kg / Stoßen 157kg / 85 Punkte)