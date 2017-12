Die Damen des HC Weiden ziehen gegen den Tabellenführer TV Altdorf klar mit 21:34 den Kürzeren. Weiden geht damit als Tabellenzweiter der Bezirksliga Ost hinter Altdorf in die kurze Winterpause.

Der HC musste die Abwesenheit von Maria Schlosser sowie die kurzfristigen Ausfälle von Tamara Hauer und Sarah Eichinger wegstecken. Die niedrige Trefferquote in den ersten zehn Minuten ließ die Heimmannschaft gleich deutlich ins Hintertreffen geraten. Auch in der Abwehr bekam der HC zu selten den nötigen Zugriff auf die druckvollen Angriffswellen der Gegner. Zumindest die Defensive stabilisierte sich nach einer Auszeit, was an der deutlichen Führung der Altdorferinnen zur Halbzeit aber nichts änderte (7:15). Nach dem Wechsel wollte der HC im Angriff mutiger und effektiver zu Werke zu gehen und in der Abwehr kompakter stehen.Die Begegnung war nun ausgeglichener und der Abstand blieb bis Mitte der zweiten Halbzeit konstant (14:22). Aus Weidener Sicht positiv, dass Jasmin Häring und Jennifer Hermann zusätzliche Verantwortung im Angriff übernahmen, die Zweikämpfe suchten und die Torhüterin regelmäßig überwanden. Das war nötig, da für Spielmacherin Nina Rittner die Partie verletzungsbedingt früh zu Ende war - verursacht durch einen Zusammenstoß mit einer Abwehrspielerin. Die Mittelfranken nutzten dies und erhöhten auch dank einfacher Ballverluste der HClerinnen im Spielaufbau bis zum Endstand von 34:21.Bereits in vier Wochen kommt es zum Rückspiel in Altdorf. Um gegen die eingespielten und ausgeglichen besetzten Franken im Januar Zählbares mitzunehmen, muss vieles besser werden. Neben einem energischeren Abwehrverbund und einer höheren Erfolgsquote vor dem gegnerischen Kasten wünschen sich Trainer wie Spielerinnen alle Verletzten und Kranken zurück.HC Weiden: S. Bräunlein, L. Roy (beide TW), E. Baunoch, J. Häring (9/3), A. Häuber (1), J. Hermann (5), J. Konrad, N. Rittner (4), I. Rath-Lux (2), L. Röhr, L. Ruhland, L. Venzl