Die Handballer des HC Weiden sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Im Heimspiel gegen den TV Altdorf konnten mit dem 29:28 Erfolg wichtige Punkte in der Bezirksoberliga gesichert werden.

Erneut ohne Christian Strasser und kurzfristig auch ohne Abwehrrecke Jonas Baunoch legten die Hausherren einen Fehlstart hin und erlaubten den Altdorfern eine 3:0-Führung. Ein 6:1-Lauf der Weidener machte diesen Rückstand aber wieder wett. Die Gäste versuchten von Beginn an mit einer Manndeckung gegen Spielertrainer Matthias Werner den Spielfluss zu stören. Jedoch konnten mehrfach die sich bietenden Räume genutzt und abgeschlossen werden. Vor allem Stefan Döppl am Kreis sowie Andreas Zahn auf Rechtsaußen wurden immer wieder freigespielt und dankten dies mit teils sehenswerten Treffern. Nach der bislang höchsten Führung beim 11:7 geriet der Motor etwas ins Stottern und die Gäste schafften zur Pause das 13:13.Die Gastgeber wollten die Altdorfer nicht mehr, wie vor der Pause, mit zu vielen Fehlern im Angriff zu ihrem schnellen Konterspiel einladen und selbst über eine kompakte Abwehr in den Angriff gehen. Dies gelang bis zur 44. Minute sehr gut. Altdorf war fast ausschließlich nur per Siebenmeter erfolgreich und beim HC schoss sich Stefano Flierl in einen Rausch. In dieser Phase trug er vier Tore zur 23:19-Führung bei. Fünf Minuten vor Ende der Begegnung war das Spiel beim Spielstand von 26:26 aber wieder völlig offen. Viele Unkonzentriertheiten der Hausherren ermöglichten den Gästen den Gleichstand.Dann kam die Zeit der jungen Wilden. Zweimal Kristof Wittmann und einmal Fabian Szameitat ließen die Weidener und ihre begeisterten Zuschauer jubeln. Sie sicherten mit ihren Treffern den wichtigen 29:28 Heimerfolg. Die HC-Spieler sind jetzt dreimal in der Ferne gefordert, bevor sie Mitte Februar wieder vor heimischem Publikum antreten.HC-Tore: Flierl (6), Werner (5/4), Szameitat (4), Döppl (4), Wittmann (3), Zahn (3), Konrad (3), Prelle (1)