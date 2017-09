Heimpremiere für die HC-Herren: Am Sonntag, 24. September, um 19 Uhr empfangen die Weidener Handballer die TS Herzogenaurach in der Realschulturnhalle zum ersten Heimspiel der noch jungen Bezirksoberliga-Saison. Mit einer Leistungssteigerung wollen sie gegen den Vorjahresdritten einen guten Einstand in heimischer Halle feiern.

"Wir hatten uns für die erste Partie Einiges vorgenommen, jedoch über die gesamte Spielzeit nicht zu unserem Spiel gefunden. Zu Hause müssen wir über den Kampf in unser Spiel finden", fordert das Trainerduo Eichinger/Werner. Gegen die Gäste aus Herzogenaurach wird das kein leichtes Unterfangen, da sich mit den Franken eine gestandene Oberligamannschaft in der Max-Reger-Stadt präsentiert. Angeführt von ihrem starken Linkshänderduo Wonner und Schwandner lieben die Mittelfranken aus einer sattelfesten Deckung heraus das schnelle Spiel nach vorne. In ihrem Heimspiel wiesen sie den Aufsteiger Buckenhofen mit 29:22 deutlich in seine Schranken, wobei der Erfolg noch deutlicher hätte ausfallen müssen. Die HCler wollen sich auf ihre Stärken konzentrieren und sich über eine aggressive Abwehr ins Spiel kämpfen. Die dadurch beabsichtigten Ballgewinne müssen dann aber besser verwertet werden als dies noch im Auftaktmatch der Fall war.Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollen sich die Weidener selbst und ihrem Publikum beweisen, dass sie das Zeug haben, eine stark besetzte Mannschaft aus Herzogenaurach vor Probleme zu stellen. Die Spieler hoffen auf die lautstarke Unterstützung der handballbegeisterten Weidener Zuschauer.