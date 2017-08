Ein Sportverein, der noch wächst? Der Handballclub (HC) Weiden gehört zu dieser Kategorie. Dafür hat er sich aber auch ins Zeug gelegt, wie sich bei der Hauptversammlung zeigt.

Ehrungen Eine besondere Ehrung hatte Ernst Werner, Vize des Bayerischen Handball-Verbands und Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), zur Hauptversammlung mitgebracht: Er verlieh HC-Gründungsvorsitzendem Roland Franz die Verdienstplakette des BLSV in Silber für seine ideelle und materielle Förderung des Handballsports über viele Jahrzehnte hinweg, und referierte über seine zahlreichen Erfolge auf und neben dem Feld. Die HC-Vorsitzenden Thomas Wachsmann und Rainer Löw dankten dem scheidenden Spielleiter Markus Kammerer und der Jugendleiterin Daniela Nickl für ihre vorbildliche Arbeit, die weit über das übliche Engagement hinausgegangen sei.



Löw ehrte in deren Abwesenheit zudem das Handballer-Ehepaar Rita und Günther Meßner für deren außerordentlichen Einsatz seit Bestehen des Vereins als Trainer, Schiedsrichter und Organisatoren. Die Versammlungsteilnehmer stimmten dem Antrag auf Verleihung der Ehrenmitgliedschaft einstimmig zu. (exb)

Dank eines Zuwachses von 19 Aktiven hat der HC die Marke von 300 Mitgliedern überschritten. Das berichteten Vorsitzender Thomas Wachsmann und Stellvertreter Rainer Löw bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Naber. Wachsmann erklärte den Zuwachs vor allem mit vielen Aktionen im Jugendbereich. Ferienaktionen, Grundschultage, Kinderbürgerfest oder Eltern-Kind-Turnen für Vorschulkinder seien erfolgreiche Ecksteine der Mitgliedergewinnung.Ebenfalls erfolgreich - sogar herausragend - sei das Herrenteam gewesen, das verlustpunktfrei in die Bezirksoberliga aufgestiegen ist, so Wachsmann in seinem Rückblick. Bei den Damen dagegen verhinderten auch die zahlreichen Punkte zum Schluss den Abstieg nicht. Im Jugendbereich hatte der HC fast alle Altersgruppen im Spielbetrieb. Hinzu kamen Freizeiten in Neualbenreuth und im Schätzlerbad, die sehr gut angenommen wurden. Auf Einladung der Partnerstadt Issy-les-Moulineaux waren im April seit Langem wieder HC-Aktive eine Woche zu Gast in Frankreich. Im Herbst kommen französische Jugendspielerinnen zum Gegenbesuch nach Weiden.CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch informierte über die Sanierung der Realschulturnhalle, die definitiv ab Februar für einige Monate nicht zur Verfügung stehen werde. Gegenseitige Rücksichtnahme der Vereine bei der Verteilung der Zeiten in der verbleibenden Mehrzweckhalle werde nötig sein. Pausch sagte, er werde die Bitte nach einer Entlastung für zu erwartende Mehrausgaben der betroffenen Vereine zur weiteren Diskussion aufnehmen.Finanzwart Andreas Röhr legte einen ausgeglichenen Haushalt vor. Gleichzeitig beschloss die Versammlung nach Jahren der Stabilität eine Beitragserhöhung. Bei den anschließenden Neuwahlen bestätigten die Mitglieder das Vorstandsduo Wachsmann und Löw sowie Röhr ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern. Daniela Nickl ließ sich als sportliche Leiterin erneut in den Vorstand wählen. Ihre bisherigen Aufgaben als Jugendleiterin übergab sie an Ramona Venzl, die sich schon seit Langem im Kinderbereich des HC engagiert.