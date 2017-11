80 Schüsse feuern die Schützen der Gesellschaft Heimatfreunde Mooslohe beim Gansschießen ab. Am Ende wähnt sich nicht nur ein Hans im Glück.

Denn am Ende zielte Hans Zitzmann beim traditionellen Gansschießen am besten. Er gewann bei der Schützengesellschaft Heimatfreunde Mooslohe vor Hans Bergler. Sportleiter Robert Raps reichte zum Kirwaschießen die Pokale an die Sieger aus. Um die Wertung zu bekommen, hatten die Schützen die Möglichkeit, ihre Schüsse an sechs Schießabenden abzugeben.Siegerin auf der Glückscheibe wurde bei den Damen Laura Wiesnet, bei den Schützen Andreas Förtsch und zwar mit Luftpistole und Luftgewehr. Helga Uschold gewann die Wertung Schützen LP und LG-aufgelegt, Laura Wiesnet die Meisterscheibe der Damen. Robert Raps wurde Erster auf die Meisterscheibe bei den Schützen, und Helga Uschold sicherte sich den ersten Platz der Aufgelegt-Schützinnen.Die Kirchweihscheibe für alle Klassen und vier Disziplinen ging an Robert Raps, Laura Wiesnet, Helga Uschold und Sepp Waida. Den Uschold-Pokal zum 70. Geburtstag gewann Laura Wiesnet, den Voit-Königspokal Helga Uschold und Andreas Förtsch die Bruni-Bergler-Wertung. Eine Überraschungswertung ging mit einem vorgegebenen Teiler von 555 an Helmut Retzer, der einen 554,4 Teiler schoss. Übrigens: Der Rundenwettkampf ist am 29. November.