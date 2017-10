Nachdem der Saisonstart gegen den HC Sulzbach II für die Handballerinnen der DJK Weiden mit einer 9:23-Schlappe alles andere als optimal verlaufen ist, gastiert mit dem BOL-Absteiger TV Altdorf der nächste Brocken zur Heimpremiere in der Realschulturnhalle. Die Weidenerinnen müssen weiter einige Verletzte und krankheitsbedingte Ausfälle kompensieren, wodurch die Vorzeichen schlecht stehen.

In den Trainingseinheiten wurde vermehrt am Abschluss gearbeitet, da man zu viele Chancen benötigt, um zum Torerfolg zu gelangen. Unnötigen Ballverluste darf man sich gegen Altdorf nicht erlauben. Die Weidenerinnen befinden sich nach personellen Veränderungen noch in der Findungsphase und hoffen, den Aufstiegskandidaten etwas ärgern zu können. Anpfiff ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Davor spielt um 13.30 Uhr die "Zweite" gegen die HG Amberg II.