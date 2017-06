Als Altersklassenläufer hat der Ausdauerspezialist Hermann Böhm vom Turnerbund Weiden schon viele Ausnahmeleistungen erbracht. Jetzt hat er sich mit Erfolg auch beim Duathlon bewährt. Und dies gleich bei den deutschen Meisterschaften in Ulm auf der Duathlon-Langdistanz.

10 Kilometer Laufen, dann 80 Kilometer Radfahren und schließlich nochmals 20 Kilometer Laufen waren zu bewältigen - alles bei Temperaturen um die 32 Grad. Völlig ohne Probleme absolvierte Böhm zunächst die ersten 10 Laufkilometer. Doch dann kam für ihn die Herausforderung. Zwei 40-Kilometer Radrunden mit Anstiegen bis zu 16 Prozent verlangten ihm alles ab. "Das brachte mich absolut an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit", sagte Böhm.Einem unmittelbar vor ihm am Berg wegen fehlender Kräfte stürzendem Fahrer hätte er im letzten Moment noch ausweichen können. Böhm hielt durch und kam schließlich rechtzeitig in die Wechselzone für die letzte 20-Kilometer-Etappe in praller Sonne. "Ich habe jede Getränkestelle genutzt, aber es verdampfte gleich wieder alles", sagte er.Doch weil Böhm es gewohnt ist, mit solchen Bedingungen umzugehen, schaffte der Duathlet als Vierter in der Altersklasse M 65 in 6:39 Stunden den Zieleinlauf. Sieger in der Eliteklasse der Männer wurde Felix Köhler vom TV Grenzach in 3:48 Stunden. Bei den Frauen siegte Kristina Ziemons vom DLC Aachen in einer Zeit von 4:25 Stunden.