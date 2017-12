Weiden/Buckenhofen. Am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause beschenkten sich die Herren des HC Weiden selbst und fuhren mit dem 33:28-Erfolg beim SV Buckenhofen zwei verdiente Punkte sowie den ersten Auswärtssieg der Saison ein. Mit dem Sieg beim Tabellenletzten glich der Aufsteiger vor dem Jahreswechsel sein Punktekonto mit nun 10:10 Punkten aus.

Die HCler legten richtig gut los. Über viele Ballgewinne in der aggressiven Abwehr und einigen tollen Paraden von Tobias Dirnberger kam der HC-Express ins Rollen und ging nach einem Doppelschlag des erneut starken Stefano Flierl mit 8:3 in Führung. Früh sah sich der Heimtrainer zur ersten Auszeit genötigt. Diese bewirkte, dass sich die Weidener nicht weiter absetzen konnten und selbst beim Stand von 13:10 die Time-Out-Karte für eine kurze Ansprache nutzten.Bis zur Halbzeit sorgten sie mit einem 5:2-Lauf wieder für klarere Verhältnisse. Sowohl über Schnellangriffe als auch aus dem gebundenen Angriffsspiel überzeugte das Weidener Team. In der Pause mahnte Trainer Thomas Eichinger zu konstanter Konzentration im zweiten Durchgang. Die Maßnahme der Gastgeber, mit einer offensiven Manndeckung gegen Spielertrainer Matthias Werner den Spielfluss der HCler zu stören, scheiterte häufig, da seine Mitspieler die Defensive mit viel Bewegung immer wieder auseinanderrissen.Erneut Stefano Flierl sorgte in Überzahl für die höchste Weidener Führung. Nach dem 24:15 hielten die Max-Reger-Städter die Buckenhofener erfolgreich auf Abstand und ließen sie nicht mehr näher als auf fünf Tore herankommen. Am Ende stand mit 33:28 der erste Auswärtserfolg fest und damit auch zwei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaerhalt. Mit je fünf Siegen und Niederlagen überwintert der HC auf dem 8. Platz. Nach einer kurzen Pause geht es in der Bezirksoberliga am 6. Januar zu Hause gegen den TV Altdorf weiter.HC Weiden: Hahn, Dirnberger; Lerke (3), Schnabl (2), Zahn, Hafner, Konrad (1), Baunoch (3), Flierl (9), Szameitat (1), Werner (13/8), Döppl, Kick, Prelle (1)