Showdown auf der Freieisfläche am Weidener Eisstadion: Die Pleystein Piranhas treffen in der Inline-Skaterhockey-Regionalliga auf Spitzenreiter Atting.

Pleystein/Weiden. Am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr kommt es zu einem Höhepunkt im Inline-Skaterhockey: In Bayerns höchster Liga, der Regionalliga, stehen sich der Tabellenzweite Pleystein Piranhas und Spitzenreiter IHC Atting auf der Freieisfläche an der Weidener Hans-Schröpf-Arena im vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft gegenüber. Der Eintritt ist frei.Die Niederbayern aus dem Raum Straubing waren vergangene Saison noch in der 1. Bundesliga vertreten, mussten sich jedoch wegen der Spielflächen-Problematik zurückziehen. Zwar wechselten einige Akteure den Verein, um weiterhin höherklassig zu spielen, doch zehn letztjährige Bundesligaspieler blieben den Wölfen erhalten. Beide Teams gewannen bisher alle Spiele, mit einer Ausnahme: Die Kampffische verloren das Hinspiel in Straubing mit 6:10. Um die besten Chancen auf die Meisterschaft zu wahren, müsste ein Sieg mit fünf Toren Vorsprung herausspringen. Bei einem Erfolg mit weniger Treffern Differenz müsste man auf einen Ausrutscher der Attinger im letzten Saisonspiel hoffen, doch zumindest hätte die gigantische Serie der Piranhas - zehn Jahre ohne Heimniederlage - weiter Bestand. Mit Marcel Waldowsky und Lukas Zellner stehen zwei Spieler der Blue Devils Weiden im Kader, mit Dominik Schopper, Kirill Groz, Philipp Dürr und Lukas Stolz vier ehemalige Weidener. Mit den Neuzugängen Nico und Kevin Kroschinski verfügt man sogar über zwei amtierende U19-Europameister.Pleystein kann in Bestbesetzung antreten, während bei den Gästen mit Meichel und Wittenzeller zwei Spieler gesperrt fehlen. Vor allem Hillmeier, der 54 Tore in zehn Spielen erzielte, darf man nicht schalten und walten lassen. Ein weiterer Kracher ist der Attinger Torhüter: Daniel Filimonov spielte noch vor zwei Wochen für Deutschland die Inlinehockey-WM und gilt als "Wand", die so gut wie keine Löcher hat.