Eine kleine aber feine Mannschaft der Hundefreunde Weiden machte sich auf nach Spaichingen, um an den nationalen Meisterschaften 2017 im Turnierhundesport des Deutschen Hundesportverbandes teilzunehmen. Vorangegangen war die erfolgreiche Qualifikation bei den bayerischen Meisterschaften in Fürstenfeldbruck. Die große Überraschung war die erst elfjährige Julia Klein, die beim 2000-Meter-Lauf mit Luna in einer schnellen Zeit von 6:56 den deutschen Vizemeistertitel errang. Gertraud Lippert belegte mit Donna im Vierkampf den 2. Platz und mit Nora den 3. Platz. Alisha Janner sicherte sich mit ihrer Luna in der Altersklasse bis 14 Jahre die Vizemeisterschaft. Patricia Lindner mit Bella erreichte in einem starken Teilnehmerfeld den 10. Platz. Im CSC-Mannschaftswettbewerb konnte sich das Jugend- und Erwachsenenteam der Hundefreunde im Mittelfeld platzieren.

Auch der Verband für Hundesportwesen trug seine deutschen Meisterschaften aus. Hier waren in Ennepetal Julia Klein und Alisha Janner am Start. Klein erlief sich mit Luna auf der ungemein schwierigen 2000-Meter-Laufstrecke den 2. Platz. Alisha Janner konnte sich mit Luna in der Königsdisziplin (Vierkampf 3) den 3. Platz sichern.