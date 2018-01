Es ist ein kleiner Schritt zu seinem großen Traum von Olympia: Der 18-jährige Oberpfälzer Julian Wohlfart vom Laface Team Weiden startet 2018 in der 1.Bundesliga im Triathlon. Damit ist er in Deutschlands Eliteliga angekommen, er wird für das Team "SSF Bonn artegic" antreten. In der kommenden Saison darf er sich mit nationalen und internationalen Topathleten, wie dem Olympia-Vierten Richard Murray aus Südafrika, messen.

2014 verließ Wohlfart seine Heimatstadt Weiden, um die Eliteschule des Sports in Nürnberg zu besuchen. Die kurzen Wege zu den Trainingsstätten schaffen optimale Bedingungen für die sportliche Weiterentwicklung. In den Trainingseinheiten stehen - neben den Triathlon-Kernkompetenzen Radfahren, Schwimmen und Laufen - auch Koordinations- und Athletikübungen auf dem Programm. "Beim Laufen muss ich für die Bundesebene nachlegen", weiß Wohlfart, "da ist die Konkurrenz noch zu stark." Nur an Wochenenden kommt er nach Hause. Aber auch dort wird fleißig trainiert.Die Ferien verbringt der Fachoberschüler meist in den südlicheren Regionen Europas, um dort frühzeitig mit dem Rennradtraining zu beginnen. Freizeit bleibt da wenig übrig, aber das stört Wohlfart nicht, da für ihn Triathlon nicht nur ein Sport, sondern seine Leidenschaft ist. In seiner Kindheit hat er von Tanzen bis Motocross etliche Sportarten durchprobiert. Letztendlich hat er beim Triathlon sein Glück und auch zum Erfolg gefunden. "Irgendwann merkt man, was einem liegt. Ich will immer an meine Grenze gehen und sehen, was der Körper packt und was nicht", beschreibt er seine Faszination. Wohlfart entschied schon mehrere Einzelwettkämpfe für sich, zudem ist er Bayerischer Meister im Duathlon, einem Ableger des Triathlon, bei dem Radfahren und zwei Läufe anstehen. Während der Saison ist er in ganz Deutschland unterwegs. Vom sächsischen Grimma bis nach Merzig im Saarland oder bei idyllischer Kulisse im Allgäu - jeder Wettkampfort hat seine eigene Atmosphäre.2018 möchte Wohlfart nicht nur in der Bundesliga durchstarten, sondern auch an einigen Europacups teilnehmen. Zunächst steht ein zweiwöchiges Trainingslager auf Mallorca zur Saisonvorbereitung an. Im neuen Team will Wohlfart "gleich vorne dabei sein". Ob er vom Triathlon einmal leben kann, weiß Wohlfart noch nicht. Startet die Bundesliga, wird er erste Antworten bekommen.