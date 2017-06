Amberg. Der Aufstieg des SV Raigering am Samstag war natürlich super. Als Vereinsboss freute sich Thomas Graml total über die Rückkehr seines SV Raigering in die Landesliga. Als Bezirksspielleiter macht ihm der Aufstieg der Panduren auch einiges leichter. "Denn selten ging die Einteilung der Bezirksligen Nord und Süd so glatt über die Bühne", sagte Graml am Montag. Es gibt bisher keinen Verein, der mit der Zuteilung unzufrieden ist. Die Einspruchsfrist läuft noch, Graml rechnet aber mit keinen Beschwerden. "Wenn Raigering nicht aufgestiegen wäre, hätten wir 15 Vereine im Norden gehabt", erklärt Graml. Dann hätte es eine getroffen, der in Richtung Süden hätte abwandern müssen.

Derzeit tüftelt Graml an den Spielplänen. Die Vereine hätten immer mehr Wünsche bei Spielverlegungen, berichtet er. "Ich versuche wirklich, jedem Verein einen Wunsch zu erfüllen. Aber ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen." Die Spielgruppentagung der Bezirksliga Nord findet am Montag, 19. Juni, statt. Der Ort ist noch offen.Bezirksliga Süd: TB Roding, TSV Dietfurt, SC Regensburg, VfB Bach/Donau, SpVgg Hainsacker, FC Thalmassing, 1. FC Beilngries, FC Jura 05, TV Oberndorf, TSV Wacker Neutraubling, SpVgg Lam, TB/ASV Regenstauf (N), FC Ränkam (N), 1.FC Miltach (N), DJK Arnschwang, SV Sarching (N)Bezirksliga Nord: DJK Ensdorf, SpVgg Schirmitz, SV Hahnbach, FC Wernberg, TuS Kastl, TSV Detag Wernberg, SC Katzdorf, FC Amberg II, SpVgg Pfreimd, SV Schwarzhofen, SpVgg Vohenstrauß, SV Kulmain (N), SV Sorghof (A), 1. FC Schmidgaden (N), SV Inter Bergsteig Amberg (N), TuS/WE Hirschau (N)