Ihr Motto ist ein sportliches: "Gemeinsam stärker". 22 Klubs aus Weiden und dem Landkreis Neustadt engagieren sich in der neuen "Initiative zur Förderung des Tennissports". Die feiert jetzt einen ersten Erfolg.

-Neustadt/WN. Ende Oktober 2017 wurde der Grundstock gelegt. Jetzt kann die im letzten Jahr bei der Tennis-Gemeinschaft (TG) Neunkirchen neu ins Leben gerufene "Initiative zur Förderung des Tennissports im Großraum Weiden-Neustadt/WN" den ersten Erfolg präsentieren: 19 von 22 Tennis-Klubs aus der Region beteiligen sich ab sofort an der Aktion "kostenloses Spielen mit Mitgliedern anderer Vereine auf den Freiplätzen".Gerade in der für die Vereine immer schwieriger werdenden Zeit werde eine Kooperation immer wichtiger. Da ist sich Uwe Dressel, Mitglied der Bezirks-Vorstandschaft des Bayerischen Tennis-Verbandes (BTV) für Vereinsberatung, Ausbildung und Entwicklung, sicher. Daher hat er 2017 die Planung und Organisation der "Initiative zur Förderung des Tennissports" unter dem Motto "Gemeinsam stärker" angestoßen. In der Vergangenheit hatte es häufig ein "Gegeneinander" gegeben, benachbarte Verein waren "Kontrahenten". "Bei der vielfach beobachtbaren negativen Entwicklung sollten wir alle nachdenken, ob ein Miteinander vielleicht sinnvoller wäre", sagt Dressel. "5 von 18 Vereinen haben weniger als 100 Mitglieder, 10 der Clubs keine Nachwuchsmannschaft. Es ist aber auch deutlich sichtbar, dass Vereine, die aktiv werden, wieder viel bewegen können."Die Bemühungen zur Kooperation sind jetzt von einem ersten Erfolg gekrönt. 19 von 22 Klubs beteiligen sich ab sofort an der Aktion "kostenloses Spielen untereinander". Das heißt: Wenn die Plätze frei sind, können die Mitglieder des eigenen Vereines mit den Mitgliedern des anderen Vereines kostenlos (allerdings ohne Vorreservierung) spielen - mal auf der eigenen, mal auf der Anlage des anderen Klubs. Dressel: "Es wäre schön, wenn wir dadurch die Tennisanlagen wieder etwas beleben können."Der Initiator hofft, dass in der Zukunft noch weitere Potenziale ausgeschöpft werden. "Toll wäre, wenn benachbarte Vereine miteinander sprechen und Kooperationsmöglichkeiten ausloten würden. Gemeinsam den Tennissport fördern, bringt jedem Verein mehr. Verstärktes Spielen untereinander, Kooperationen im Trainings- und Mannschaftsspielbetrieb, gemeinsame gesellige Aktivitäten, um nur einige Beispiele zu nennen. Gerne unterstützen die BTV-Vereinsberater die Vereine und moderieren ein Vereinstreffen", sagt der TGN-Vorsitzende, dessen Verein ebenfalls an der Aktion beteiligt ist.18 weitere haben eine positive Rückmeldung für das "kostenlose Spielen untereinander" gegeben. Es sind dies: TC Grün-Rot Weiden, TC am Postkeller Weiden, TC Parkstein, DJK Neustadt/WN, TSG Mantel-Weiherhammer, TC Etzenricht, DJK Weiden, SV Altenstadt/WN, Detag Wernberg, DJK Irchenrieth, TC am langen Steg Weiden, ASV Neustadt/WN, TV Vohenstrauß, SpVgg Schirmitz, TC Windischeschenbach, SpVgg Pirk, TC Waldthurn und VfB Rothenstadt. Abwartend beziehungsweise ablehnend reagierten der TV Floß, der VfB Weiden und die DJK Letzau.