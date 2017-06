Pleystein/Weiden. Nach vier Spielen gegen direkte Konkurrenten geht für die Pleystein Piranhas die Reise nach Deggendorf. Am Samstag um 16 Uhr sind die Oberpfälzer zu Gast in der neuen, eigens gebauten Halle für Inlineskaterhockey, wo der Tabellenletzte die Piranhas zum Tanz bittet.

Die Deggendorfer haben in vier Spielen nur einen Punkt geholt und holten sich vergangene Woche mit einem Rumpfkader eine Rekordwatschn von 1:56 beim Tabellenführer Atting ab. So ein hohes Ergebnis ist diesmal nicht zu erwarten, denn zum einen können die Niederbayern wieder auf mehr Personal zurückgreifen, zum anderen fallen bei den Piranhas mit Waldowsky, Stolz, Walbrunn, Held, Bienek, Koppmann, und Kick gleich sieben Spieler aus. Dennoch ist es gegen die Bundesliga-Reserve der Deggendorf Pflanz eine Pflichtaufgabe, die es zu erfüllen gilt. Der Piranhas-Kader ist groß genug. Es stehen immerhin zwei komplette Blöcke zur Verfügung. Zur Saisonhälfte zeichnet sich zwischen Atting und Pleystein ein Zweikampf um den Titel ab. Bis zum direkten Aufeinandertreffen am 15. Juli darf man sich gegen die hinteren Teams der Tabelle keine Ausrutscher erlauben.