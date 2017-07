Pleystein/Weiden. Die Regionalliga-Inlinehockeyspieler der Pleystein Piranhas kreuzten die Schläger mit dem Tabellensechsten aus Nürnberg. Am Ende sicherte ein 17:7 (5:0, 6:5, 6:2)-Sieg die Vizemeisterschaft hinter Atting. Man merkte, dass nach dem verlorenen Meisterschaftsspiel letzte Woche gegen Atting etwas die Luft raus war. Die anstehende Urlaubszeit tat ihr Übriges, so dass die Kampffische nur sechs Feldspieler und einen Torwart aufbieten konnten. Die Franken waren in gleicher Spielstärke angereist, so dass sich bei 29 Grad trotzdem ein Spiel mit anständigem Tempo entwickelte.

Kurios verlief das erste Drittel. Beim 5:0-Zwischenstand tauchte nur ein Name im Spielberichtsbogen unter den Torschützen auf. Marcel Waldowsky erzielte alle fünf Piranhas-Treffer. Im zweiten Abschnitt nahm sich Pleystein eine schöpferische Pause. Nürnberg kam durch drei Tore in Folge wieder auf Schlagdistanz, ehe der Gastgeber die Führung auf 11:5 ausbaute. Der letzte Durchgang war dann nur noch Schaulaufen. Am Ende hieß es 17:7. Waldowsky kam in diesem Spiel auf 14 Punkte und katapultierte sich damit auf Rang 2 der Topscorerliste in der Regionalliga Südost. Damit verabschieden sich die Piranhas in die Sommerpause. Abgeschlossen wird die Saison am 17. September mit dem Gastspiel bei den Allgäu Rangers Marktoberdorf.Tor: Merz. Feld: Schopper (3T/4A), Groz (1/1), Walbrunn, Waldowsky (10/4), Stolz (2/2), Koppmann (1/3).