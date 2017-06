Pleystein/Weiden. In der Inline-Skaterhockey Regionalliga Bayern sind die Pleystein Piranhas bereits unter Zugzwang. Nachdem man beim IHC Atting mit 6:10 die erste Saisonniederlage hinnehmen musste und damit auf Platz zwei abrutschte, müssen nun drei Punkte her. Mit dem TV Augsburg II gastiert der Drittplatzierte, der direkte Tabellennachbar der Piranhas, auf der Freieisfläche im Weidener Eisstadion. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr.

Die Schwaben mussten in fünf Spielen ebenfalls nur eine Niederlage einstecken. Ausgerechnet die Pleysteiner konnten den TV im Hinspiel in einem hart umkämpften Match mit 11:8 niederringen. Bei einer Niederlage gegen die Bundesligareserve würden die Rosenquarzstädter auf Rang drei abrutschen und die Meisterschaft in weite Ferne rücken.Mit Marcel Waldowsky und Lukas Zellner fallen zwei der drei punktbesten Spieler der Hausherren aus, was die Sache enorm erschweren wird. Abzuwarten bleibt, mit welchem Personal die Augsburger anreisen werden. Wenn diese ihre besten Leute nach Weiden schicken, wird es eine Herkulesaufgabe für die Schwarz-Grünen. In jedem Fall wird es eine temporeiche Begegnung, denn die Gäste sind für ihre schnelle und harte Spielweise bekannt.