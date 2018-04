Pleystein/Weiden. Die Pleystein Piranhas starten am Samstag, 28. April, in die neue Regionalligasaison. In Bayerns höchster Spielklasse erwartet man gleich zum Auftakt den vermutlich härtesten Konkurrenten um Platz eins, den TV Augsburg II. Dieser hat bereits zwei Spiele absolviert und untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll mit einem 18:3 gegen Donaustauf und einem 9:3 gegen Aufsteiger Bernhardswald.

In der Vergangenheit ging es gegen den Dauerrivalen aus Schwaben meist heiß her und auch spielerisch waren es oft Duelle auf hohem Niveau. Die Tatsache, dass aufseiten der Kampffische mit dem gesperrten Lukas Zellner, Dominik Schopper, Kirill Groz und Mirko Schreyer vier Leistungsträger fehlen werden, macht die Sache natürlich nicht leichter. Abzuwarten bleibt, mit welchem Personal die Gäste anreisen werden. Diese haben einige langjährige Bundesligaspieler in ihren Reihen, die auch für die Nationalmannschaft unterwegs waren. Dennoch sollen die Punkte natürlich in der Heimat bleiben, auch wenn es ein gewaltiges hartes Stück Arbeit wird.Das Spiel beginnt am Samstag um 17 Uhr auf der Freieisfläche am Eisstadion Weiden. Der Eintritt ist frei.