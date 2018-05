Gelungener Saisonauftakt für die Pleystein Piranhas. Mit dem TV Augsburg II bezwingen die Oberpfälzer gleich einen der Mitfavoriten.

Pleystein/Weiden. Die Piranhas gewannen ihr Auftaktspiel in der Inlineskater-Regionalliga mit 13:7 (4:0, 4:3, 5:4). Der Tabellenführer aus Schwaben brauchte einige Minuten, um auf dem leicht rutschigen Untergrund Fuß zu fassen. In der 4. und 6. Minute vollendete Philipp Dürr herrliche Kombinationen zur Führung für die Gastgeber. Die Augsburger kamen nun deutlich besser zurecht und es entwickelte sich rasch ein offener Schlagabtausch. Nach zwölf Minuten erhöhte jedoch Marcel Waldowsky im ersten Überzahlspiel auf 3:0. Nun drückte Augsburg gewaltig, doch der Spitzenreiter scheiterte an der überragend haltenden Lena Völkl im Tor, an dessen Gestänge oder aber am eigenen Unvermögen vor dem Kasten. Zwei Minuten vor der Pausensirene überlief Sandro Kick bei einem Konter die Verteidigung und schloss mit der Rückhand zum 4:0 ab. Trotz des deutlichen Spielstandes hätten aber auch die Schwaben führen können.Zu Beginn des zweiten Abschnitts wurde das Spiel noch körperbetonter, denn geschlagen gab sich der TVA noch lange nicht. Die Piranhas fingen sich nun zwei, drei dumme Strafen ein, was mit dem Anschlusstreffer bestraft wurde. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht beirren, kamen wieder besser in die Partie und schraubten innerhalb von zwei Minuten den Spielstand durch Sandro Kick, Lukas Stolz und Tim Brunnhuber in die Höhe. Zwar gelangen den Gästen noch zwei Treffer gegen Ende des Abschnitts, doch Tim Brunnhuber netzte zur vermeintlich beruhigenden 8:3-Pausenführung ein.Das Spiel schien endgültig gelaufen, als Lukas Stolz kurz nach Wiederanpfiff zum 9:3 traf. Vor allem, weil bis zehn Minuten vor Schluss sich auf der Anzeigetafel nichts mehr bewegte. Doch in dieser Zeit ließen die Kampffische die Zügel zu locker, was man mit dem TVA nicht machen darf. Als in Minute 51 der Anschlusstreffer fiel, witterten diese ihre Chance. Keine zwei Minuten später stand es plötzlich nur noch 9:7. Nun war eine Auszeit bitter nötig. Wie verwandelt, stellten sich die Hausherren zum Bullypunkt. Direkt von diesem eröffnete Lukas Stolz mit seinem dritten Treffer die Schlussoffensive. Marcel Waldowsky und Maxi Zierock (2) machten den 13:7-Erfolg im Auftaktspiel perfekt.Tor: Völkl, (Merz). Feld: Bienek (0,0), Martin (0,0), Dürr (2,2), Stolz (3,1), Koppmann (0,0), Held (0,0), Zierock (2,0), Kick (2,0), Waldowsky (2,4), Brunnhuber (2,2), Schopper (0,2)