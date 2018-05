Pleystein/Weiden. Die Pleystein Piranhas haben mit einem 16:5 (4:3, 7:1, 5:1)-Heimerfolg gegen Aufsteiger Bernhardswald die Tabellenführung der Inlineskater-Regionalliga übernommen.

Für einen Start nach Maß sorgte Marcel Waldowsky, der nach 68 Sekunden die Kugel ins Netz beförderte. Doch nur zwei Minuten später zeigten die Gäste, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sie glichen zum 1:1 aus. Vor allem die erste Reihe der Regensburger Vorstädter war schwer zu bespielen und diese sorgte auch für das zwischenzeitliche 1:2. Die Freude des Gegners währte nur kurz, denn in der 10. Minute hämmerte Tim Brunnhuber einen Freistoß ansatzlos ins Gehäuse. Als kurze Zeit später Sebastian Martin den Torhüter verlud und den Spielstand drehte, schienen die Hausherren im Match angekommen zu sein. Marcel Waldowsky baute die Führung aus, doch Dörfler sorgte mit einem strammen Schuss für den dritten Gästetreffer.Die 4:3-Pausenführung war nicht gerade ein dickes Polster. Nach überstandener Unterzahlsituation erhöhte Lukas Stolz auf 5:3. Zwar war das Passspiel längst nicht perfekt und vieles blieb Stückwerk, doch in den folgenden Minuten zeigte sich die individuelle Klasse der Kampffische. Marcel Waldowsky und Tim Brunnhuber (2) sorgten innerhalb von 47 Sekunden für klare Verhältnisse. Zwischen der 31. und 36. Minute erzielte Lukas Zellner einen Hattrick. Mit einem klaren 11:4 ging es in den letzten Abschnitt. Waldowsky, Neuzugang Mirko Schreyer mit seinem ersten Tor für die Piranhas und Zellner netzten in regelmäßigen Abständen ein. Bernhardswald erzielte sein fünftes Tor, ehe Lukas Stolz mit einer sehenswerten Direktabnahme mit der Rückhand für das 15:5 sorgte. Für den Schlusspunkt zeichnete Sebastian Martin verantwortlich.Aufstellung: Merz, Waldowsky (4/2), Schopper (0/1), Bienek (0/0), Brunnhuber (3/0), Grimaldi (0/0), Groz (0/2), Kick (0/1), Martin (2/1), Schreyer (1/1), lz (2/3), Zellner (4/1), Zierock (0,1).