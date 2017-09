Triathlon und Biathlon sind Sportinteressierten ein Begriff. Doch was sind Triathle und Biathle? Im Schätzlerbad geht es um internationale Titel.

Eiskaltes Wasser

Kasachen ganz vorne

Schießen-Schwimmen-Laufen: Diese Kombination nennt sich Triathle und ist dem Modernen Fünfkampf angegliedert. Der Weidener Verein Team Oberpfalz war nun Ausrichter der internationalen deutschen Meisterschaften im Schätzlerbad. Der erste Startschuss erfolgte für knapp 90 Athleten aus ganz Deutschland, Kasachstan, der Slowakei und Tschechien. Aus Kasachstan war extra die Nationalmannschaft angereist, um ihre Form für die WM im spanischen Viveiro zu testen.Zu Beginn mussten die Athleten mit Laserpistolen aus zehn Metern fünf Scheiben treffen - schlechte Schützen durften nach 50 Sekunden zum anschließenden Schwimmen wechseln. Und das hatte es in sich. Aufgrund der eisigen Wassertemperatur des Schätzlerbadweihers von gerade einmal zwölf Grad wurde die Schwimmstrecke bei allen Altersklassen auf 50 Meter verkürzt.Nach einem schnellen Wechsel ging es nach dem Schwimmen auf die Laufstrecke, die je nach Altersklassen zwischen 100 bis 800 Meter betrug. Nach dem Laufen ging es in die nächste Runde zum Schießen. Insgesamt sind beim Triathle vier Runden ohne Pause zu absolvieren. Besonders die kasachischen Teilnehmer und die Athleten des Olympiastützpunkts Potsdam drückten dem ersten Wettkampftag durch hervorragende Leistungen ihren Stempel auf. Ebenso überzeugten die Athleten der 2. Bundesligamannschaft des Triathlonvereins SSV Forchheim. Aber auch der ausrichtende Verein Team Oberpfalz punktete mit seinen Startern. So holte sich Lara Tonak den Titel in ihrer Altersklasse als Deutsche Meisterin und wurde zugleich auch Bayerische Meisterin. Ihr Bruder Erik Tonak kam bei den internationalen Meisterschaften hinter zwei Kasachen auf den dritten Platz - ebenfalls gleichbedeutend mit dem Bayerischen Meistertitel. Pierre Jander landete auf Platz acht.Anschließend ging es um die Titel der Internationalen Deutschen Biathlemeister. Diese Disziplin besteht aus einer Laufstrecke, anschließendem Schwimmen und wiederum einer Laufstrecke. Die Distanzen betragen je nach Altersklasse 200 bis 1600 Meter Laufen. Das Schwimmen wurde wie bereits zuvor für alle Altersklassen auf 50 Meter verkürzt. Die kasachische Nationalmannschaft bewies wieder ihre Klasse und platzierte sich in allen Wettkampfklassen vorne. Vom Team Oberpfalz sicherten sich Lara Tonak und Kathrin Jander die Titel als Internationale Deutsche Meister.Zum Abschluss standen noch die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Biathle an. Hier bewiesen die beiden Mannschaften des Teams Oberpfalz, wie bereits in den Vorjahren, ihre Klasse. Die Senioren um Jürgen Leipold, Kathrin Jander und Pierre Jander holten sich ebenso den Titel wie die Junioren um Lara und Erik Tonak mit Yannick Marchl.___Informationen für interessierte Sportler